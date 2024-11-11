Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Контракт с Бетисом. Юный голкипер Шахтера будет играть в Испании
Испания
11 ноября 2024, 23:53 | Обновлено 12 ноября 2024, 01:12
278
0

Контракт с Бетисом. Юный голкипер Шахтера будет играть в Испании

Ян Журавский подписал контракт с «Бетисом»

11 ноября 2024, 23:53 | Обновлено 12 ноября 2024, 01:12
278
0
Контракт с Бетисом. Юный голкипер Шахтера будет играть в Испании
Ян Журавский.

Украинский вратарь из системы «Шахтера» Ян Журавский подписал контракт с «Бетисом». Соглашение между сторонами рассчитано на три года.

15-летний воспитанник «Шахтера» был основным вратарем «горняков» в ДЮФЛ, в которой взяли золотые медали. Журавский – кандидат на попадание в молодежную сборную Украины U-16.

После 13 сыгранных туров «Бетис» занимает 7-е место в чемпионате Испании с 20 очками в активе.

Капитан «Шахтера» получил повреждение в матче с луганской «Зарей».

По теме:
7 голов в 9 матчах. Экс-форвард Шахтера стойко пережил измену супруги
Сергей РЕБРОВ: «Пора ли Судакову уезжать за границу? Это не мне решать»
Сергей РЕБРОВ: «Чемпионат на хорошем уровне. Его интересно смотреть»
Шахтер Донецк Бетис сборная Украины по футболу U-16 Шахтер Донецк U-16
Данііл Киріяка Источник: Telegram
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Европейский топ-клуб предложил 250 миллионов за суперзвезду Реала
Футбол | 11 ноября 2024, 09:26 2
Европейский топ-клуб предложил 250 миллионов за суперзвезду Реала
Европейский топ-клуб предложил 250 миллионов за суперзвезду Реала

Винисиус Жуниор может стать игроком «ПСЖ»

Турнирная таблица УПЛ. Динамо и Александрия на вершине, Шахтер тоже в гонке
Футбол | 11 ноября 2024, 06:23 17
Турнирная таблица УПЛ. Динамо и Александрия на вершине, Шахтер тоже в гонке
Турнирная таблица УПЛ. Динамо и Александрия на вершине, Шахтер тоже в гонке

В уик-энд Динамо переиграло Полесье, Шахтер одержал победу над Зарей

Хвича в заявке. Сборная Грузии объявила состав на матчи с Украиной и Чехией
Футбол | 11.11.2024, 16:30
Хвича в заявке. Сборная Грузии объявила состав на матчи с Украиной и Чехией
Хвича в заявке. Сборная Грузии объявила состав на матчи с Украиной и Чехией
«Я потерял к нему уважение». Боксер-чемпион высказался о Ломаченко
Бокс | 11.11.2024, 13:06
«Я потерял к нему уважение». Боксер-чемпион высказался о Ломаченко
«Я потерял к нему уважение». Боксер-чемпион высказался о Ломаченко
МОРОЗ: «На этом сборе хотим усовершенствовать качество игры сборной»
Футбол | 11.11.2024, 23:59
МОРОЗ: «На этом сборе хотим усовершенствовать качество игры сборной»
МОРОЗ: «На этом сборе хотим усовершенствовать качество игры сборной»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
За какой бой легендарный Майк Тайсон заработал более 100 млн долларов?
За какой бой легендарный Майк Тайсон заработал более 100 млн долларов?
11.11.2024, 00:29 1
Бокс
Гвардиола объяснил, почему Манчестер Сити проиграл четвертый матч подряд
Гвардиола объяснил, почему Манчестер Сити проиграл четвертый матч подряд
10.11.2024, 08:25 9
Футбол
«Он сделает шоу». Карлос назвал победителя реванша Усик – Фьюри
«Он сделает шоу». Карлос назвал победителя реванша Усик – Фьюри
11.11.2024, 02:14
Бокс
Английский сантехник. Как Джеррард стал посмешищем в Саудовской Аравии
Английский сантехник. Как Джеррард стал посмешищем в Саудовской Аравии
11.11.2024, 16:00 18
Футбол
Барселона сенсационно проиграла в матче Ла Лиги. Какой отрыв от Реала?
Барселона сенсационно проиграла в матче Ла Лиги. Какой отрыв от Реала?
10.11.2024, 23:59 10
Футбол
Не КриРо, не Вини. Анчелотти назвал особенного игрока, которого тренировал
Не КриРо, не Вини. Анчелотти назвал особенного игрока, которого тренировал
10.11.2024, 23:43
Футбол
Крейчикова отреагировала на насмешки по поводу своей внешности
Крейчикова отреагировала на насмешки по поводу своей внешности
10.11.2024, 16:57 8
Теннис
ФОТО. Сын Узелкова прокомментировал смерть отца
ФОТО. Сын Узелкова прокомментировал смерть отца
10.11.2024, 01:54 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем