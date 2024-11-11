Контракт с Бетисом. Юный голкипер Шахтера будет играть в Испании

Украинский вратарь из системы «Шахтера» Ян Журавский подписал контракт с «Бетисом». Соглашение между сторонами рассчитано на три года.

15-летний воспитанник «Шахтера» был основным вратарем «горняков» в ДЮФЛ, в которой взяли золотые медали. Журавский – кандидат на попадание в молодежную сборную Украины U-16.

После 13 сыгранных туров «Бетис» занимает 7-е место в чемпионате Испании с 20 очками в активе.

Капитан «Шахтера» получил повреждение в матче с луганской «Зарей».