Испания11 ноября 2024, 23:53 | Обновлено 12 ноября 2024, 01:12
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Контракт с Бетисом. Юный голкипер Шахтера будет играть в Испании
Ян Журавский подписал контракт с «Бетисом»
11 ноября 2024, 23:53 | Обновлено 12 ноября 2024, 01:12
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Украинский вратарь из системы «Шахтера» Ян Журавский подписал контракт с «Бетисом». Соглашение между сторонами рассчитано на три года.
15-летний воспитанник «Шахтера» был основным вратарем «горняков» в ДЮФЛ, в которой взяли золотые медали. Журавский – кандидат на попадание в молодежную сборную Украины U-16.
После 13 сыгранных туров «Бетис» занимает 7-е место в чемпионате Испании с 20 очками в активе.
Капитан «Шахтера» получил повреждение в матче с луганской «Зарей».
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