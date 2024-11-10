Матвиенко получил травму в матче Шахтера с Зарей. Насколько серьезную?

Защитник донецкий Шахтера Николай Матвиенко получил повреждение в компенсированное время игры с луганской Зарей (3:1).

Из видео не выглядит, что защитник сборной Украины дернул мышцу.

Специалист по спортивной медицине Дмитрий Бабелюк прокомментировал эту травму Матвиенко так:

«Так похоже, что это ушиб. Плюс по видео тоже не вижу каких-либо патологических вещей».

Шахтер продолжает преследование Динамо в УПЛ, отставая на 6 очков. Сборная Украины сыграет в ноябре решающие матчи Лиги наций против Грузии и Албании.

ВИДЕО. Матвиенко получил травму в матче Шахтера с Зарей