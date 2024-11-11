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  4. 7 голов в 9 матчах. Экс-форвард Шахтера стойко пережил измену супруги
Турция
11 ноября 2024, 21:49 |
756
0

7 голов в 9 матчах. Экс-форвард Шахтера стойко пережил измену супруги

Оларенважу Кайоде прекрасно показывает себя в турецком «Шанлыурфаспоре»

11 ноября 2024, 21:49 |
756
0
7 голов в 9 матчах. Экс-форвард Шахтера стойко пережил измену супруги
instagram.com/larry_kayode_8_. Оларенважу Кайоде

31-летний бывший центрфорвард «Шахтера» Оларенважу Кайоде, который нынешним летом сменил клуб и перебрался в перволиговый турецкий «Шанлыурфаспор», стойко справился с моральным ударом – изменой со стороны супруги, с которой до этого на протяжении долгих лет состоял в браке.

Накануне, 10 ноября, Кайоде отличился дублем в воротах еще одной своей бывшей команды – «Генчлербирлиги» (3:1), а всего в 9 поединках в рамках чемпионата на счету Оларенважу уже 7 голов.

Примечательно, что разрыв с экс-супругой стал для Кайоде болезненным ударом не только в личной жизни, но и с точки зрения профессиональной карьеры, так как ранее именно его жена являлась его агентом.

Более подробно о нашумевшей истории из личной жизни Оларенважу Кайоде вы можете прочитать на Sport.ua в рамках специального материала:

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Оларенважу Кайоде Шанлыурфаспор Генчлербирлиги чемпионат Турции по футболу Шахтер Донецк
Алексей Сливченко
Алексей Сливченко Sport.ua
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