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Англия
11 ноября 2024, 23:09 |
218
0

Восемь игроков сборной Англии пропустят предстоящие матчи

Каардинальные изменения в заявке англичан на оставшиеся матчи Лиги наций

11 ноября 2024, 23:09 |
218
0
Восемь игроков сборной Англии пропустят предстоящие матчи
Getty Images/Global Images Ukraine. Ли Карсли

Незапланированная ротация в команде Ли Карсли. Предстоящие матчи сборной Англии в Лиге наций пропустят сразу восемь игроков:

  • Коул Палмер;
  • Леви Колуилл;
  • Трент Александр-Арнольд;
  • Фил Фоден;
  • Джек Грилиш;
  • Аарон Рэмсдейл;
  • Деклайн Райс;
  • Букайо Сака.

Вместо них заявку «трех львов» уже пополнили Морган Роджерс, Джаррод Боуэн, Джарред Брантуэйт, Тино Ливраменто, Джеймс Траффорд.

Англии предстоят матчи с Грецией(14-го ноября) и с Ирландией(17-го ноября).

Младший брат суперзвезды мадридского «Реала» может присоединиться к дортмундской «Боруссии».

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Данііл Киріяка Источник: X (Twitter)
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