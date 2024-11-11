Восемь игроков сборной Англии пропустят предстоящие матчи

Незапланированная ротация в команде Ли Карсли. Предстоящие матчи сборной Англии в Лиге наций пропустят сразу восемь игроков:

Коул Палмер;

Леви Колуилл;

Трент Александр-Арнольд;

Фил Фоден;

Джек Грилиш;

Аарон Рэмсдейл;

Деклайн Райс;

Букайо Сака.

Вместо них заявку «трех львов» уже пополнили Морган Роджерс, Джаррод Боуэн, Джарред Брантуэйт, Тино Ливраменто, Джеймс Траффорд.

Англии предстоят матчи с Грецией(14-го ноября) и с Ирландией(17-го ноября).

Младший брат суперзвезды мадридского «Реала» может присоединиться к дортмундской «Боруссии».