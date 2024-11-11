Англия11 ноября 2024, 23:09 |
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Восемь игроков сборной Англии пропустят предстоящие матчи
Каардинальные изменения в заявке англичан на оставшиеся матчи Лиги наций
11 ноября 2024, 23:09 |
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Незапланированная ротация в команде Ли Карсли. Предстоящие матчи сборной Англии в Лиге наций пропустят сразу восемь игроков:
- Коул Палмер;
- Леви Колуилл;
- Трент Александр-Арнольд;
- Фил Фоден;
- Джек Грилиш;
- Аарон Рэмсдейл;
- Деклайн Райс;
- Букайо Сака.
Вместо них заявку «трех львов» уже пополнили Морган Роджерс, Джаррод Боуэн, Джарред Брантуэйт, Тино Ливраменто, Джеймс Траффорд.
Англии предстоят матчи с Грецией(14-го ноября) и с Ирландией(17-го ноября).
Младший брат суперзвезды мадридского «Реала» может присоединиться к дортмундской «Боруссии».
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