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Германия
11 ноября 2024, 20:42 | Обновлено 11 ноября 2024, 21:09
595
0

Партнер украинца и родной брат суперзвезды Реала может перейти в Боруссию Д

Джоб Беллингем может перейти в дортмундскую «Боруссию»

11 ноября 2024, 20:42 | Обновлено 11 ноября 2024, 21:09
595
0
Партнер украинца и родной брат суперзвезды Реала может перейти в Боруссию Д
Getty Images/Global Images Ukraine. Джоб Беллингем

Английский полузащитник «Сандерленда» Джоб Беллингем может перейти в дортмундскую «Боруссию», сообщает The Sun.

Брат Джуда Беллингема заинтересовал «шмелей», англичане могут потребовать за полузащитника 20 миллионов евро. Скауты «Боруссии» должны были смотреть игру партнера Назария Русина против «Престона» на стадионе, но игрок получил дисквалификацию на 3 матча.

В текущем сезоне Джоб Беллингем провел 11 матчей на клубном уровне, отметился двумя голами, одним ассистом и получил одну красную карточку.

Джуд Беллингем отметился голом за мадридский «Реал» впервые за полгода.

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Сандерленд Джоб Беллингем Чемпионшип Боруссия Дортмунд трансферы Бундеслиги Джуд Беллингем Назарий Русин трансферы
Данііл Киріяка Источник: The Sun
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