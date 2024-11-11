Партнер украинца и родной брат суперзвезды Реала может перейти в Боруссию Д

Английский полузащитник «Сандерленда» Джоб Беллингем может перейти в дортмундскую «Боруссию», сообщает The Sun.

Брат Джуда Беллингема заинтересовал «шмелей», англичане могут потребовать за полузащитника 20 миллионов евро. Скауты «Боруссии» должны были смотреть игру партнера Назария Русина против «Престона» на стадионе, но игрок получил дисквалификацию на 3 матча.

В текущем сезоне Джоб Беллингем провел 11 матчей на клубном уровне, отметился двумя голами, одним ассистом и получил одну красную карточку.

Джуд Беллингем отметился голом за мадридский «Реал» впервые за полгода.