Сергей РЕБРОВ: «Пора ли Судакову уезжать за границу? Это не мне решать»
По мнению тренера сборной, в Европе игроки лучше прогрессируют
Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров прокомментировал, не засиживается ли Георгий Судаков в УПЛ.
«Пора ли Судакову уезжать за границу? Это не мне решать. У него есть обязательства перед «Шахтером». Этот клуб очень много сделал для его будущего.
Например, Забарный, который переехал в Англию в достаточно молодом возрасте, прогрессирует быстрее, чем игроки в Украине. И у него есть все шансы заиграть в топ-клубе.
Что касается Судакова в сборной, то я ему доверяю», – отметил Ребров.
Напомним, ранее главный тренер сборной прокомментировал ситуацию с Буяльским в основном составе Украины.
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Но честно говоря непонятно за что Судакову платят 2 млн евро, и зачем ему с такой заплатой развиваться и куда-то стремиться, напрягаться. С точки зрения финансов он король футбола в Украине.