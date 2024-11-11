Сергей РЕБРОВ: «Пора ли Судакову уезжать за границу? Это не мне решать»

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров прокомментировал, не засиживается ли Георгий Судаков в УПЛ.

«Пора ли Судакову уезжать за границу? Это не мне решать. У него есть обязательства перед «Шахтером». Этот клуб очень много сделал для его будущего.

Например, Забарный, который переехал в Англию в достаточно молодом возрасте, прогрессирует быстрее, чем игроки в Украине. И у него есть все шансы заиграть в топ-клубе.

Что касается Судакова в сборной, то я ему доверяю», – отметил Ребров.

Напомним, ранее главный тренер сборной прокомментировал ситуацию с Буяльским в основном составе Украины.