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  4. Сергей РЕБРОВ: «Пора ли Судакову уезжать за границу? Это не мне решать»
Лига наций
11 ноября 2024, 20:31 | Обновлено 11 ноября 2024, 21:08
570
4

Сергей РЕБРОВ: «Пора ли Судакову уезжать за границу? Это не мне решать»

По мнению тренера сборной, в Европе игроки лучше прогрессируют

11 ноября 2024, 20:31 | Обновлено 11 ноября 2024, 21:08
570
4
Сергей РЕБРОВ: «Пора ли Судакову уезжать за границу? Это не мне решать»
Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Ребров

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров прокомментировал, не засиживается ли Георгий Судаков в УПЛ.

«Пора ли Судакову уезжать за границу? Это не мне решать. У него есть обязательства перед «Шахтером». Этот клуб очень много сделал для его будущего.

Например, Забарный, который переехал в Англию в достаточно молодом возрасте, прогрессирует быстрее, чем игроки в Украине. И у него есть все шансы заиграть в топ-клубе.

Что касается Судакова в сборной, то я ему доверяю», – отметил Ребров.

Напомним, ранее главный тренер сборной прокомментировал ситуацию с Буяльским в основном составе Украины.

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Георгий Судаков Сергей Ребров сборная Украины по футболу Илья Забарный Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига Лига наций
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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Комментарии 4
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ebatazov
Після Мудрика це днище нікому в Європі не потрібне
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apepa
пора это тебе дружок ермака проваливать из сборной! Чёрт кремлёвский!
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0
Harun Bakircioğlu
Всем украинским футболистам пора, в 22 года желательно, а то и раньше, а что тут ловить? Чемпионат не дает нужной интенсивности, не конкурентоспособный, не заработать больших денег. Лунин сидя на банке получает в 2 раза больше Судакова.
Но честно говоря непонятно за что Судакову платят 2 млн евро, и зачем ему с такой заплатой развиваться и куда-то стремиться, напрягаться. С точки зрения финансов он король футбола в Украине.
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0
Nina Sova
А тебя и не просили решать? Ты просто мог высказать свое мнение - пора или нет. А ответ какой-то совковый вышел
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0
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