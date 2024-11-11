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  4. «Некоторые позиции нужно омолаживать». РЕБРОВ – о Буяльском в сборной
Сборная УКРАИНЫ
11 ноября 2024, 20:08 | Обновлено 11 ноября 2024, 20:39
653
5

«Некоторые позиции нужно омолаживать». РЕБРОВ – о Буяльском в сборной

Главный тренер сборной прокомментировал отсутствие в составе сборной игрока «Динамо»

11 ноября 2024, 20:08 | Обновлено 11 ноября 2024, 20:39
653
5
«Некоторые позиции нужно омолаживать». РЕБРОВ – о Буяльском в сборной
Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Ребров

Главный тренер сборной Сергей Ребров рассказал, почему Виталий Буяльский не имеет постоянного места в сборной Украины.

«Виталий остается полноценным игроком сборной Украины. Но надо понимать, что в команде есть большая конкуренция и сейчас вызываются те игроки, которые в лучших кондициях и лучше подходят под стиль игры.

Тем более надо понимать, что некоторые позиции надо омолаживать. Например, Егор Ярмолюк заслуживает сейчас вызова в сборную. Так чего его не попробовать, тем более, он за «Брентфорд» начал хорошо играть.

Буяльский помогал и в сборной, и «Динамо». Я вспоминаю о том, как он вытаскивал клуб, когда я был тренером. Но сейчас пока так. Верю, что Буяльский еще поможет сборной».

Напомним, ранее Ребров рассказал, что украинским футболистам за рубежом нужно больше игровой практики.

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сборная Украины по футболу Сергей Ребров Виталий Буяльский Егор Ярмолюк
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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FunnyCat_____
 поэтому тащим в сборную Степаненко, для омоложения так сказать 
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Fitness.sports
Вот сказал про игрока которого всегда игнорировали сборной, особенно Шевченко.
Ребров последнее время перед журналистами и болельщиками только позориться..
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Умник
Бредятина какая то
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