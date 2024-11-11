«Некоторые позиции нужно омолаживать». РЕБРОВ – о Буяльском в сборной
Главный тренер сборной прокомментировал отсутствие в составе сборной игрока «Динамо»
Главный тренер сборной Сергей Ребров рассказал, почему Виталий Буяльский не имеет постоянного места в сборной Украины.
«Виталий остается полноценным игроком сборной Украины. Но надо понимать, что в команде есть большая конкуренция и сейчас вызываются те игроки, которые в лучших кондициях и лучше подходят под стиль игры.
Тем более надо понимать, что некоторые позиции надо омолаживать. Например, Егор Ярмолюк заслуживает сейчас вызова в сборную. Так чего его не попробовать, тем более, он за «Брентфорд» начал хорошо играть.
Буяльский помогал и в сборной, и «Динамо». Я вспоминаю о том, как он вытаскивал клуб, когда я был тренером. Но сейчас пока так. Верю, что Буяльский еще поможет сборной».
Напомним, ранее Ребров рассказал, что украинским футболистам за рубежом нужно больше игровой практики.
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