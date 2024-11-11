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Сборная УКРАИНЫ
11 ноября 2024, 19:30 | Обновлено 11 ноября 2024, 19:40
464
1

Сергей РЕБРОВ: «Не важен статус клуба - важно, сколько ты играешь»

Главный тренер сборной Украины об игроках, выступающих за рубежом

11 ноября 2024, 19:30 | Обновлено 11 ноября 2024, 19:40
464
1
Сергей РЕБРОВ: «Не важен статус клуба - важно, сколько ты играешь»
Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Ребров

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров прокомментировал проекту «Прямая красная» важность игровой практики для украинских легионеров.

«Говорят, что у нас сборная с хорошим подбором игроков. Но очень важно не только статус клуба, но и их игровая практика. Ведь игрок должен быть в игровом тонусе. Я даже прошу некоторых игроков обращаться к тренерам, чтобы играть за молодежные составы, чтобы у них было достаточное игровое время на поле.

Приезжая в сборную, у тебя должна быть интенсивность. Даже у сборной Албании почти весь состав играет в топ-чемпионатах. И чтобы конкурировать на таком уровне, надо, чтобы наши игроки понимали, как важна игровая практика.

И это действительно так. У некоторых есть возможность играть в футбол, а другие должны бороться», – отметил Ребров.

Напомним, ранее Сергей Станиславович прокомментировал конфликт игроков сборной за номер.

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сборная Украины по футболу Сергей Ребров сборная Албании по футболу Лига наций Украина - Албания
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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Keen Vision
Хто йому винен, що він викликає у збірну Яремчука, який не має практики? Чи списки хтось інший замість Реброва формує?
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