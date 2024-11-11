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Германия
11 ноября 2024, 21:22 |
410
0

Звездный вингер Баварии планирует продлить контракт с клубом

Лерой Сане и «Бавария» ведут переговоры по контракту

11 ноября 2024, 21:22 |
410
0
Звездный вингер Баварии планирует продлить контракт с клубом
Getty Images/Global Images Ukraine. Лерой Сане

Немецкий вингер мюнхенской «Баварии» Лерой Сане ведет переговоры касательно продления контракта с мюнхенской «Баварией», сообщает Флориан Плеттенберг.

Немцу придется отказаться от части зарплаты в размере от 2 до 4 миллионов евро брутто в год для достижения соглашения.

Действующее соглашение Лероя действует до 2025-го года. При идеальном сезоне с нынешним контрактом вингер может получить в год до 20 миллионов евро брутто. Трансфер зимой не рассматривается, ибо игрок на 100 процентов отдает себя «Баварии».

В текущем сезоне Лерой Сане провел 11 матчей на клубном уровне, забил 3 гола.

Благодаря супер-голу Мусиалы «Бавария» одолела «Санкт-Паули».

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Лерой Сане Бавария чемпионат Германии по футболу Бундеслига продление контракта
Данііл Киріяка Источник: X (Twitter)
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