Звездный вингер Баварии планирует продлить контракт с клубом
Лерой Сане и «Бавария» ведут переговоры по контракту
Немецкий вингер мюнхенской «Баварии» Лерой Сане ведет переговоры касательно продления контракта с мюнхенской «Баварией», сообщает Флориан Плеттенберг.
Немцу придется отказаться от части зарплаты в размере от 2 до 4 миллионов евро брутто в год для достижения соглашения.
Действующее соглашение Лероя действует до 2025-го года. При идеальном сезоне с нынешним контрактом вингер может получить в год до 20 миллионов евро брутто. Трансфер зимой не рассматривается, ибо игрок на 100 процентов отдает себя «Баварии».
В текущем сезоне Лерой Сане провел 11 матчей на клубном уровне, забил 3 гола.
Благодаря супер-голу Мусиалы «Бавария» одолела «Санкт-Паули».
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