Звездный вингер Баварии планирует продлить контракт с клубом

Немецкий вингер мюнхенской «Баварии» Лерой Сане ведет переговоры касательно продления контракта с мюнхенской «Баварией», сообщает Флориан Плеттенберг.

Немцу придется отказаться от части зарплаты в размере от 2 до 4 миллионов евро брутто в год для достижения соглашения.

Действующее соглашение Лероя действует до 2025-го года. При идеальном сезоне с нынешним контрактом вингер может получить в год до 20 миллионов евро брутто. Трансфер зимой не рассматривается, ибо игрок на 100 процентов отдает себя «Баварии».

В текущем сезоне Лерой Сане провел 11 матчей на клубном уровне, забил 3 гола.

Благодаря супер-голу Мусиалы «Бавария» одолела «Санкт-Паули».