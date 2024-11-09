Победа Баварии, кризис Боруссии Д, проблемы Байера и Лейпцига
Мюнхенская команда уходит в отрыв
В Бундеслиге в отрыв уходит Бавария, которая минимально обыграла Санкт-Паули благодаря голу Мусиалы и выиграла восьмой из десяти матчей чемпионата. Мюнхенцы остаются последними без поражений в сезоне.
На пять очков отстает Лейпциг, который потерял пункты в матче с Боруссией Менхенгладбах.
А вот Байер снова потерял очки, сыграв вничью 1:1 с Бохумом. Команда Хаби Алонсо не выигрывает в трех кряду встречах. Хуже ситуация у Боруссии Дортмунд, которая уступила Майнцу 1:3 и потерпела четвертое поражение в розыгрыше Бундеслиги.
Чемпионат Германии. 10-й тур
Майнц – Боруссия Дортмунд 3:1
Голы: Сунг, 36, Буркардт, 45, Небель, 54 – Гирасси, 40 (с пен)
Санкт-Паули – Бавария 0:1
Гол: Мусиала, 22
Бохум – Байер 1:1
Голы: Мийоши, 89 – Шик, 18
Вердер – Хольштайн 2:1
Голы: Стаге, 36, Бурк, 89 – Харрес, 48
Лейпциг – Боруссия Менхенгладбах 0:0
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