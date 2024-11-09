Победа Баварии, кризис Боруссии Д, проблемы Байера и Лейпцига

В Бундеслиге в отрыв уходит Бавария, которая минимально обыграла Санкт-Паули благодаря голу Мусиалы и выиграла восьмой из десяти матчей чемпионата. Мюнхенцы остаются последними без поражений в сезоне.

На пять очков отстает Лейпциг, который потерял пункты в матче с Боруссией Менхенгладбах.

А вот Байер снова потерял очки, сыграв вничью 1:1 с Бохумом. Команда Хаби Алонсо не выигрывает в трех кряду встречах. Хуже ситуация у Боруссии Дортмунд, которая уступила Майнцу 1:3 и потерпела четвертое поражение в розыгрыше Бундеслиги.

Чемпионат Германии. 10-й тур

Майнц – Боруссия Дортмунд 3:1

Голы: Сунг, 36, Буркардт, 45, Небель, 54 – Гирасси, 40 (с пен)

Санкт-Паули – Бавария 0:1

Гол: Мусиала, 22

Бохум – Байер 1:1

Голы: Мийоши, 89 – Шик, 18

Вердер – Хольштайн 2:1

Голы: Стаге, 36, Бурк, 89 – Харрес, 48

Лейпциг – Боруссия Менхенгладбах 0:0

Турнирная таблица