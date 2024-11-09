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09 ноября 2024, 21:25 | Обновлено 09 ноября 2024, 22:09
189
3

Победа Баварии, кризис Боруссии Д, проблемы Байера и Лейпцига

Мюнхенская команда уходит в отрыв

09 ноября 2024, 21:25 | Обновлено 09 ноября 2024, 22:09
189
3
Победа Баварии, кризис Боруссии Д, проблемы Байера и Лейпцига
Getty Images/Global Images Ukraine

В Бундеслиге в отрыв уходит Бавария, которая минимально обыграла Санкт-Паули благодаря голу Мусиалы и выиграла восьмой из десяти матчей чемпионата. Мюнхенцы остаются последними без поражений в сезоне.

На пять очков отстает Лейпциг, который потерял пункты в матче с Боруссией Менхенгладбах.

А вот Байер снова потерял очки, сыграв вничью 1:1 с Бохумом. Команда Хаби Алонсо не выигрывает в трех кряду встречах. Хуже ситуация у Боруссии Дортмунд, которая уступила Майнцу 1:3 и потерпела четвертое поражение в розыгрыше Бундеслиги.

Чемпионат Германии. 10-й тур

Майнц – Боруссия Дортмунд 3:1
Голы: Сунг, 36, Буркардт, 45, Небель, 54 – Гирасси, 40 (с пен)

Санкт-Паули – Бавария 0:1
Гол: Мусиала, 22

Бохум – Байер 1:1
Голы: Мийоши, 89 – Шик, 18

Вердер – Хольштайн 2:1
Голы: Стаге, 36, Бурк, 89 – Харрес, 48

Лейпциг – Боруссия Менхенгладбах 0:0

Турнирная таблица

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Бундеслига чемпионат Германии по футболу Бавария Байер Боруссия Дортмунд Боруссия Менхенгладбах Бохум Майнц Санкт-Паули Вердер Хольштайн РБ Лейпциг
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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Комментарии 3
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roman75zpr
То Байер регулярно забивал в конце игры, а теперь на себе чувствует, как это, пропускать в клатче, уже ни в 1-й раз в этом сезоне
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+1
pol-55
Сане в своєму  репертуарі б*є,а не забиває,Мусіала хорош,але такі нагоди(пас Кейна) партачити вже й повинно бути не удобно,а так у відрив,що дає право на якусь помилку.
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0
Viktor Shuper
Байєр колхозніки, забили гол дну донному і думали того вистачить для перемоги. позорище, Бохум дніща повні, останнє місце в таблиці і всього 1 очко було
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0
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