Максимов отказался от проведения спарринга для Ворсклы

Как стало известно Sport.ua, во время ноябрьской паузы в УПЛ, вызванной матчами сборных, «Ворскла» не собирается проводить контрольный матч, а сосредоточится на тренировочном процессе.

Это можно объяснить тем, что главный тренер полтавчан Юрий Максимов не является сторонником спаррингов во время короткого перерыва в чемпионате, чтобы минимизировать риск нанесения подопечным травм.

Сейчас в тренировочном лагере «Ворсклы» отсутствует Илья Крупский, которого вызвали в молодежную сборную Украины. Постепенно восстанавливается после серьезного повреждения Евгений Павлюк, но он еще не скоро сможет помочь своей команде.

«Ворскла» занимает 12 место в УПЛ, набрав 13 очков.

Ранее мы сообщали, что главный тренер полтавчан Юрий Максимов отпраздновал юбилейную победу в УПЛ.