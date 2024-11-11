Максимов отказался от проведения спарринга для Ворсклы
Полтавчане сосредоточатся на тренировочном процессе
Как стало известно Sport.ua, во время ноябрьской паузы в УПЛ, вызванной матчами сборных, «Ворскла» не собирается проводить контрольный матч, а сосредоточится на тренировочном процессе.
Это можно объяснить тем, что главный тренер полтавчан Юрий Максимов не является сторонником спаррингов во время короткого перерыва в чемпионате, чтобы минимизировать риск нанесения подопечным травм.
Сейчас в тренировочном лагере «Ворсклы» отсутствует Илья Крупский, которого вызвали в молодежную сборную Украины. Постепенно восстанавливается после серьезного повреждения Евгений Павлюк, но он еще не скоро сможет помочь своей команде.
«Ворскла» занимает 12 место в УПЛ, набрав 13 очков.
Ранее мы сообщали, что главный тренер полтавчан Юрий Максимов отпраздновал юбилейную победу в УПЛ.
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