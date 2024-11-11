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Украина. Премьер лига
11 ноября 2024, 18:30 | Обновлено 11 ноября 2024, 18:52
330
0

Максимов отказался от проведения спарринга для Ворсклы

Полтавчане сосредоточатся на тренировочном процессе

11 ноября 2024, 18:30 | Обновлено 11 ноября 2024, 18:52
330
0
Максимов отказался от проведения спарринга для Ворсклы
ФК Ворскла. Юрий Максимов

Как стало известно Sport.ua, во время ноябрьской паузы в УПЛ, вызванной матчами сборных, «Ворскла» не собирается проводить контрольный матч, а сосредоточится на тренировочном процессе.

Это можно объяснить тем, что главный тренер полтавчан Юрий Максимов не является сторонником спаррингов во время короткого перерыва в чемпионате, чтобы минимизировать риск нанесения подопечным травм.

Сейчас в тренировочном лагере «Ворсклы» отсутствует Илья Крупский, которого вызвали в молодежную сборную Украины. Постепенно восстанавливается после серьезного повреждения Евгений Павлюк, но он еще не скоро сможет помочь своей команде.

«Ворскла» занимает 12 место в УПЛ, набрав 13 очков.

Ранее мы сообщали, что главный тренер полтавчан Юрий Максимов отпраздновал юбилейную победу в УПЛ.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Юрий Максимов товарищеские матчи Ворскла Полтава
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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