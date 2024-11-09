Максимов отпраздновал юбилейную победу в УПЛ
Наставник полтавчан одержал 80-ю победу на тренерском посту в УПЛ
Победа «Ворсклы» над «Черноморцем» (1:0) стала 80-й для наставника полтавчан Юрия Максимова в чемпионатах Украины. 26 викторий в 63-х матчах (41,3%) он отпраздновал с «Ворсклой», 20 в 74-х с «Кривбассом» (27,0%), 14 в 28 (50,0%) с донецким «Металлургом», 13 в 26 (50,0%) с «Днепром-1» и 7 в 16 (43,8%) - с «Оболонью».
Коллективы Максимова брали верх над 29-ю клубами элитного дивизиона. При этом чаще других побеждали «Черноморец» – 7 раз, «Мариуполь» – 6, «Зарю» – 5, «Александрию», «Карпаты», «Колос» и запорожский «Металлург» – по 4.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Юбилейные победы Юрия Максимова в УПЛ
|
Победа
|
Дата
|
Клуб Максимова
|
Соперник
|
Счет
|
1-я
|
26.07.2009
|
Оболонь
|
Заря
|
3:0 (д)
|
10-я
|
25.04.2010
|
Кривбасс
|
Оболонь
|
2:1 (г)
|
20-я
|
23.07.2011
|
Кривбасс
|
Ильичевец
|
3:1 (г)
|
30-я
|
16.09.2012
|
Металлург Д
|
Арсенал
|
5:0 (д)
|
40-я
|
19.05.2013
|
Металлург Д
|
Черноморец
|
2:0 (д)
|
50-я
|
18.10.2020
|
Ворскла
|
Олимпик
|
1:0 (г)
|
60-я
|
20.08.2021
|
Ворскла
|
Металлист 1925
|
2:0 (д)
|
70-я
|
22.10.2023
|
Днепр-1
|
Динамо
|
1:0 (г)
|
80-я
|
08.11.2024
|
Ворскла
|
Черноморец
|
1:0 (г)
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