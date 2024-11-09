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Украина. Премьер лига
09 ноября 2024, 10:57 | Обновлено 09 ноября 2024, 11:02
191
0

Максимов отпраздновал юбилейную победу в УПЛ

Наставник полтавчан одержал 80-ю победу на тренерском посту в УПЛ

09 ноября 2024, 10:57 | Обновлено 09 ноября 2024, 11:02
191
0
Максимов отпраздновал юбилейную победу в УПЛ
ФК Ворскла. Юрий Максимов

Победа «Ворсклы» над «Черноморцем» (1:0) стала 80-й для наставника полтавчан Юрия Максимова в чемпионатах Украины. 26 викторий в 63-х матчах (41,3%) он отпраздновал с «Ворсклой», 20 в 74-х с «Кривбассом» (27,0%), 14 в 28 (50,0%) с донецким «Металлургом», 13 в 26 (50,0%) с «Днепром-1» и 7 в 16 (43,8%) - с «Оболонью».

Коллективы Максимова брали верх над 29-ю клубами элитного дивизиона. При этом чаще других побеждали «Черноморец» – 7 раз, «Мариуполь» – 6, «Зарю» – 5, «Александрию», «Карпаты», «Колос» и запорожский «Металлург» – по 4.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Юбилейные победы Юрия Максимова в УПЛ

Победа

Дата

Клуб Максимова

Соперник

Счет

1-я

26.07.2009

Оболонь

Заря

3:0 (д)

10-я

25.04.2010

Кривбасс

Оболонь

2:1 (г)

20-я

23.07.2011

Кривбасс

Ильичевец

3:1 (г)

30-я

16.09.2012

Металлург Д

Арсенал

5:0 (д)

40-я

19.05.2013

Металлург Д

Черноморец

2:0 (д)

50-я

18.10.2020

Ворскла

Олимпик

1:0 (г)

60-я

20.08.2021

Ворскла

Металлист 1925

2:0 (д)

70-я

22.10.2023

Днепр-1

Динамо

1:0 (г)

80-я

08.11.2024

Ворскла

Черноморец

1:0 (г)
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цифры и факты Юрий Максимов Ворскла Полтава Украинская Премьер-лига
Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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