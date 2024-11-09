Максимов отпраздновал юбилейную победу в УПЛ

Победа «Ворсклы» над «Черноморцем» (1:0) стала 80-й для наставника полтавчан Юрия Максимова в чемпионатах Украины. 26 викторий в 63-х матчах (41,3%) он отпраздновал с «Ворсклой», 20 в 74-х с «Кривбассом» (27,0%), 14 в 28 (50,0%) с донецким «Металлургом», 13 в 26 (50,0%) с «Днепром-1» и 7 в 16 (43,8%) - с «Оболонью».

Коллективы Максимова брали верх над 29-ю клубами элитного дивизиона. При этом чаще других побеждали «Черноморец» – 7 раз, «Мариуполь» – 6, «Зарю» – 5, «Александрию», «Карпаты», «Колос» и запорожский «Металлург» – по 4.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Юбилейные победы Юрия Максимова в УПЛ