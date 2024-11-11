«Очень важно быть лучше соперника во всем». Ребров об игре с румынами
Главный тренер сборной вспомнил неудачный матч на Евро
Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров вспомнил матч против сборной Румынии (0:3) на Чемпионате Европы по футболу в проекте «Прямая красная».
«Игра со сборной Румынией на Евро? Конечно, после матча анализируешь все игры и думаешь, что можно было бы изменить. Но я не считаю, что наша подготовка была недостаточной для этой игры. Футбол – это сложный процесс. Если мы контролируем мяч 65-70%, это не значит, что мы выиграем игру.
Очень важно, чтобы мы были лучше соперника во всех аспектах. Поэтому после этой игры мы сделали выводы. И уже в матче со Словакией мы показали, что хотим выигрывать. Возможно, мы не переиграли ту сборную полностью на поле, но сыграли лучше, чем против Румынии», - отметил Ребров.
Напомним, ранее Сергей Ребров оценил уровень чемпионата Украины.
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