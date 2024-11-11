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  4. «Очень важно быть лучше соперника во всем». Ребров об игре с румынами
Сборная УКРАИНЫ
11 ноября 2024, 19:05 |
621
2

«Очень важно быть лучше соперника во всем». Ребров об игре с румынами

Главный тренер сборной вспомнил неудачный матч на Евро

11 ноября 2024, 19:05 |
621
2
«Очень важно быть лучше соперника во всем». Ребров об игре с румынами
Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров вспомнил матч против сборной Румынии (0:3) на Чемпионате Европы по футболу в проекте «Прямая красная».

«Игра со сборной Румынией на Евро? Конечно, после матча анализируешь все игры и думаешь, что можно было бы изменить. Но я не считаю, что наша подготовка была недостаточной для этой игры. Футбол – это сложный процесс. Если мы контролируем мяч 65-70%, это не значит, что мы выиграем игру.

Очень важно, чтобы мы были лучше соперника во всех аспектах. Поэтому после этой игры мы сделали выводы. И уже в матче со Словакией мы показали, что хотим выигрывать. Возможно, мы не переиграли ту сборную полностью на поле, но сыграли лучше, чем против Румынии», - отметил Ребров.

Напомним, ранее Сергей Ребров оценил уровень чемпионата Украины.

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сборная Украины по футболу Сергей Ребров сборная Румынии по футболу чемпионат Европы по футболу
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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Комментарии 2
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antt
Не дочитав, тобто із словаками просто трохи повезло якщо не переграли.  Хоча добре що обіграли словаків і хоч внизу таблиці опинилися на Євро але лише по додаткових показниках коли в усіх було по чотири пункти.
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antt
От як просто. Ніби це вже давно було і ніяких особливо негатитвних результатів немало. Але ж після цього практичні шанси було втрачено хоча могли б з бельгійцями краще зіграти. Аналогічно тепер, наприклад нічия із грузією і все буде як після вересневих матчів в ЛН, шанси будуть мінімальні навіть на не четверте місце. Тільки після румун можна було двічі виграти в принципі а набрали чотири пункти а після вересня у ЛН навряд чи можна було набрати всі 12 чи навіть 9 пунктів. От якщо в підсумку наберуть 8 очок в ЛН то може й не займуть четверте, але як на це треба постаратися.
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