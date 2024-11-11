Сергей РЕБРОВ: «Чемпионат на хорошем уровне. Его интересно смотреть»

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров рассказал в проекте «Прямая красная» о современном уровне УПЛ.

«Очень трудно сравнивать УПЛ раньше и теперь. Во-первых, наши гранды, «Динамо» и «Шахтер», постоянно в разъездах. Это очень трудно. Смотреть на интенсивность игры не совсем уместно. Но чемпионат на хорошем уровне. Его интересно смотреть.

Вот, например, кто знал, что «Шахтер» потеряет столько очков в начале сезона. Плюс, надо благодарить, что в условиях войны мы продолжаем играть.

Посмотрите на «Александрию» Руслана Ротаня. В этом сезоне они набирают очки и за прошлый сезон. Тем более, эта команда – подтверждение того, что каждому коллективу нужно время.

Что же касается класса футболистов, то все играют, все стараются. Даже матч «Динамо» - «Ингулец» нельзя сказать, что команда из Петрово не играла. Они старались, создавали моменты против именитого соперника», – сказал Сергей Ребров.

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