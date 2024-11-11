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Сборная УКРАИНЫ
11 ноября 2024, 18:45 | Обновлено 11 ноября 2024, 18:48
328
3

Сергей РЕБРОВ: «Чемпионат на хорошем уровне. Его интересно смотреть»

Главный тренер сборной рассказал, что посещает матчи УПЛ

11 ноября 2024, 18:45 | Обновлено 11 ноября 2024, 18:48
328
3
Сергей РЕБРОВ: «Чемпионат на хорошем уровне. Его интересно смотреть»
Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров рассказал в проекте «Прямая красная» о современном уровне УПЛ.

«Очень трудно сравнивать УПЛ раньше и теперь. Во-первых, наши гранды, «Динамо» и «Шахтер», постоянно в разъездах. Это очень трудно. Смотреть на интенсивность игры не совсем уместно. Но чемпионат на хорошем уровне. Его интересно смотреть.

Вот, например, кто знал, что «Шахтер» потеряет столько очков в начале сезона. Плюс, надо благодарить, что в условиях войны мы продолжаем играть.

Посмотрите на «Александрию» Руслана Ротаня. В этом сезоне они набирают очки и за прошлый сезон. Тем более, эта команда – подтверждение того, что каждому коллективу нужно время.

Что же касается класса футболистов, то все играют, все стараются. Даже матч «Динамо» - «Ингулец» нельзя сказать, что команда из Петрово не играла. Они старались, создавали моменты против именитого соперника», – сказал Сергей Ребров.

Ранее наставник национальной сборной рассказал, что Калюжный – это настоящее открытие.

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Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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Комментарии 3
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Harun Bakircioğlu
Что за бред? По еврокубкам видно на каком уровне. Одни даже пробиться не могут сквозь соперников третьего эшелона, другие пробились и гол рожают раз в четыре игры.
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+2
Pop
Чемпіонат на хорошому рівні, йо…аний стид, що ти городиш Сергій Ребров)) Тепер я розумію якого рівня збірна України на думку Реброва-хорошого
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+1
ebatazov
Рівень ліги як у Болгарії, Молдові та Азербайджані, Ребров тупий ідіот
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0
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