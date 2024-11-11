Сергей РЕБРОВ: «Иван Калюжный – это настоящее открытие»

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров пришел в гости к передаче «Прямая красная», где рассказал о феномене Ивана Калюжного.

«Иван Калюжный – это настоящее открытие. Он показывает очень хорошую игру и желание. Его работа является примером для других футболистов.

Это пример той сбалансированности, которая должна быть у каждого футболиста. Поэтому Иван действительно показал, что он хочет и может. Однозначно он заслуживает всю информационную похвалу, которая была в медиа. Это все не случайно.

Тем более, пример Калюжного - это то, что в сборной действительно просматривают всех возможных кандидатов. У всех есть шанс», - прокомментировал Ребров.

Напомним, ранее Ребров прокомментировал, что нужно сделать УАФ, чтобы удержать молодежь в украинском футболе.