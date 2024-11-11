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  4. Сергей РЕБРОВ: «Иван Калюжный – это настоящее открытие»
Сборная УКРАИНЫ
11 ноября 2024, 17:56 | Обновлено 11 ноября 2024, 18:15
1337
5

Сергей РЕБРОВ: «Иван Калюжный – это настоящее открытие»

Главный тренер сборной оценил игру новичка

11 ноября 2024, 17:56 | Обновлено 11 ноября 2024, 18:15
1337
5
Сергей РЕБРОВ: «Иван Калюжный – это настоящее открытие»
Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров пришел в гости к передаче «Прямая красная», где рассказал о феномене Ивана Калюжного.

«Иван Калюжный – это настоящее открытие. Он показывает очень хорошую игру и желание. Его работа является примером для других футболистов.

Это пример той сбалансированности, которая должна быть у каждого футболиста. Поэтому Иван действительно показал, что он хочет и может. Однозначно он заслуживает всю информационную похвалу, которая была в медиа. Это все не случайно.

Тем более, пример Калюжного - это то, что в сборной действительно просматривают всех возможных кандидатов. У всех есть шанс», - прокомментировал Ребров.

Напомним, ранее Ребров прокомментировал, что нужно сделать УАФ, чтобы удержать молодежь в украинском футболе.

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сборная Украины по футболу Сергей Ребров Иван Калюжный Лига наций дебют
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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Комментарии 5
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OKs100
После этого сезона Калюжного купит Динамо или Шахтер, он там станет запасным или дублером, и на этом о нем забудут. Сто раз так происходило с игроками-открытиями не из топ команд.
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Tea with milk
Посмотрим через год.
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