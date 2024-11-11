РЕБРОВ: «Молодежь должна видеть, что здесь лучшие условия, чем в Европе»
Главный тренер сборной Украины сообщил, как можно удержать молодых футболистов в стране
Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров побывал в гостях футбольного подкаста «Прямая красная» и рассказал, как футбольная ассоциация пытается сохранить молодых футболистов, которые уезжают за границу.
«В сборной Украины думают об этом, ведь это очень важно. Сейчас много молодых игроков едут играть в другие чемпионаты, поэтому мы постоянно отслеживаем их и поддерживаем контакт. Даже с их родителями, ведь большое количество игроков уже играют за европейские клубы с детского возраста.
Ассоциация футбола разрабатывает программы, чтобы молодые футболисты понимали, что они нужны своей стране. Сейчас создается база, чтобы знать, кто где играет, и можно было следить за развитием каждого футболиста.
Речь идет, конечно, о тех клубах, которые известны. Мы не можем контролировать игроков, которые, например, играют за любительские клубы. Поэтому вся коммуникация должна идти через родителей, которые могли бы сообщать, что конкретный ребенок тренируется в таком-то клубе.
Но самое главное – создавать конкурентные условия в Украине, ведь молодежь должна видеть, что здесь есть лучшие условия, чем где-то в Европе», – сообщил Сергей Ребров.
Ранее стало известно, что сборная Албании объявила заявку на матчи Лиги наций против Чехии и Украины.
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