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  4. РЕБРОВ: «Молодежь должна видеть, что здесь лучшие условия, чем в Европе»
Лига наций
11 ноября 2024, 17:41 | Обновлено 11 ноября 2024, 18:39
865
10

РЕБРОВ: «Молодежь должна видеть, что здесь лучшие условия, чем в Европе»

Главный тренер сборной Украины сообщил, как можно удержать молодых футболистов в стране

11 ноября 2024, 17:41 | Обновлено 11 ноября 2024, 18:39
865
10
РЕБРОВ: «Молодежь должна видеть, что здесь лучшие условия, чем в Европе»
Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров побывал в гостях футбольного подкаста «Прямая красная» и рассказал, как футбольная ассоциация пытается сохранить молодых футболистов, которые уезжают за границу.

«В сборной Украины думают об этом, ведь это очень важно. Сейчас много молодых игроков едут играть в другие чемпионаты, поэтому мы постоянно отслеживаем их и поддерживаем контакт. Даже с их родителями, ведь большое количество игроков уже играют за европейские клубы с детского возраста.

Ассоциация футбола разрабатывает программы, чтобы молодые футболисты понимали, что они нужны своей стране. Сейчас создается база, чтобы знать, кто где играет, и можно было следить за развитием каждого футболиста.

Речь идет, конечно, о тех клубах, которые известны. Мы не можем контролировать игроков, которые, например, играют за любительские клубы. Поэтому вся коммуникация должна идти через родителей, которые могли бы сообщать, что конкретный ребенок тренируется в таком-то клубе.

Но самое главное – создавать конкурентные условия в Украине, ведь молодежь должна видеть, что здесь есть лучшие условия, чем где-то в Европе», – сообщил Сергей Ребров.

Ранее стало известно, что сборная Албании объявила заявку на матчи Лиги наций против Чехии и Украины.

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сборная Украины по футболу Сергей Ребров молодые таланты тренеры интервью
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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Комментарии 10
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Tea with milk
Важней удержать врачей, учёных, айтишников, специалистов из производства.  А в  футбол абы кто пусть  играют.  У кого руки и ноги кривые для ЗСУ.
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+5
zelc006
ТЦК не спить!
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+3
umnuy2
почему ребров тогда не играл в ДК до пенсии а поехал по европам россиям турциям....фигню какую-то гонит-это уже не помогает.
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+1
Первый Среди Равных
Зеленському треба щоб війна тривала вічно. Йому не треба ні перемога, ні мир, йому потрібна війна, бо під час воєнного стану не проводяться вибори і можна в президентському кріслі залишатись скільки завгодно. Всеодно війна іде на крові простих людей, не його рідних і друзів, і на гроші простих українців і західних платників податків, а не за його гроші. Люди бачать цей звиздець безпросвітний і безнадьогу, і їдуть звідси назавжди. А у випадку хлопців - батьки вивозять рятуючи життясвоїх дітей. Які нафіг умови? В країні ще і попирають всі права. Хлопчині стукне 18 років і його по дорозі на тренування чотири бика закинуть в бус як скотину і поїде на фронт. І ніхто нічого не зробить. Всі все прекрасно бачать і розуміють.
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-1
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Первый Среди Равных
Молодь бачить що Зеленський для того щоб залишатись при владі буде вигрібати всіх до останнього миколи, потім добереться до 18-річних і жінок, коли росіяни підійдуть до Києва відправить фольксштурм з лопатами кулеби 15 - 70 років, тому пацани виїзджають поки не стукнуло 18 із концтабору поїхавшого мозгами і вчепившегося своїми ручонками за булаву диктатора.
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