Тоттенхэм поборется с Лестером за аргентинского суперталанта

Аргентинский полузащитник «Брайтона», выступающий в аренде за «Лестер», Факундо Буонанотте привлек своей игрой внимание «Тоттенхэма», сообщает Fichajes.

Однако клубу из Лондона будет не так уж и просто подписать аргентинца. По информации источника, «лисы» уже делают первые шаги к подписанию полузащитника, который выступает за клуб на правах аренды. Ценник, который выставил «Брайтон», довольно нескромный – 50 миллионов евро. Но оба клуба готовы отдать эти деньги за игрока, который с первых матчей сезона показывает свой уровень.

В текущем сезоне Факундо Буонанотте сыграл 12 матчей на клубном уровне, три раза отличился голом и два раза ассистировал.

В прошедшем туре АПЛ «Ипсвич» сенсационно одолел «Тоттенхэм» на выезде.