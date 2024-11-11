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  4. Тоттенхэм поборется с Лестером за аргентинского суперталанта
Англия
11 ноября 2024, 19:03 |
370
0

Тоттенхэм поборется с Лестером за аргентинского суперталанта

Факундо Буонанотте является трансферной целью «шпор» и «лис»

11 ноября 2024, 19:03 |
370
0
Тоттенхэм поборется с Лестером за аргентинского суперталанта
Getty Images/Global Images Ukraine. Факундо Буонанотте

Аргентинский полузащитник «Брайтона», выступающий в аренде за «Лестер», Факундо Буонанотте привлек своей игрой внимание «Тоттенхэма», сообщает Fichajes.

Однако клубу из Лондона будет не так уж и просто подписать аргентинца. По информации источника, «лисы» уже делают первые шаги к подписанию полузащитника, который выступает за клуб на правах аренды. Ценник, который выставил «Брайтон», довольно нескромный – 50 миллионов евро. Но оба клуба готовы отдать эти деньги за игрока, который с первых матчей сезона показывает свой уровень.

В текущем сезоне Факундо Буонанотте сыграл 12 матчей на клубном уровне, три раза отличился голом и два раза ассистировал.

В прошедшем туре АПЛ «Ипсвич» сенсационно одолел «Тоттенхэм» на выезде.

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Лестер Тоттенхэм трансферы АПЛ чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
Данііл Киріяка Источник: Fichajes.net
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