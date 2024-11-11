Немецкий клуб, который обыграл Динамо в Лиге Европы, уволил тренера
Пеллегрино Матараццо оставил пост наставника «Хоффенхайма»
Клуб немецкой Бундеслиги «Хоффенхайм» объявил об увольнении с должности главного тренера первой команды 46-летнего американского специалиста Пеллегрино Матараццо.
Расстаться со специалистом «Хоффенхайм» решил из-за неудовлетворительных результатов, которые демонстрирует команда в последнее время.
В Бундеслиге «Хоффенхайм» после десяти туров идет на 15-м месте в турнирной таблице, набрав лишь 9 очков.
Также «Хоффенхайм» представляет Германию в Лиге Европы, где его дела обстоят чуть лучше: в четырех матчах теперь уже экс-команда Матараццо набрала 5 очков, в том числе обыграв киевское «Динамо» со счетом 2:0 (матч состоялся 3 октября).
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