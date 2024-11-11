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Германия
11 ноября 2024, 17:49 | Обновлено 11 ноября 2024, 18:16
629
4

Немецкий клуб, который обыграл Динамо в Лиге Европы, уволил тренера

Пеллегрино Матараццо оставил пост наставника «Хоффенхайма»

11 ноября 2024, 17:49 | Обновлено 11 ноября 2024, 18:16
629
4
Немецкий клуб, который обыграл Динамо в Лиге Европы, уволил тренера
tsg-hoffenheim.de. Пеллегрино Матараццо

Клуб немецкой Бундеслиги «Хоффенхайм» объявил об увольнении с должности главного тренера первой команды 46-летнего американского специалиста Пеллегрино Матараццо.

Расстаться со специалистом «Хоффенхайм» решил из-за неудовлетворительных результатов, которые демонстрирует команда в последнее время.

В Бундеслиге «Хоффенхайм» после десяти туров идет на 15-м месте в турнирной таблице, набрав лишь 9 очков.

Также «Хоффенхайм» представляет Германию в Лиге Европы, где его дела обстоят чуть лучше: в четырех матчах теперь уже экс-команда Матараццо набрала 5 очков, в том числе обыграв киевское «Динамо» со счетом 2:0 (матч состоялся 3 октября).

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Хоффенхайм отставка Хоффенхайм - Динамо чемпионат Германии по футболу
Алексей Сливченко Источник: ФК Хоффенхайм
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Комментарии 4
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c_a_p2
Беріть на заміну Шовковському... Той вже досяг свого максимуму як тренер
Три мови та інтелект високий як тренера
Бо без пересадки серця клубу пиз-дець буде
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0
Burevestnik
карма від Динамо...   
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0
дыряво с пердя 🤣
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0
McLay
І обовязково було набздіти в бік Динамо?
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-2
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