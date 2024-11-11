РУУД: «Знал о простуде Алькараса, пытался затянуть розыгрыши»

Каспер Рууд (ATP 7) поделился впечатлениями от победы над Карлосом Алькарасом (ATP 3) на Итоговом турнире ATP. Норвежец отметил, что знал о простуде испанского соперника, однако старался сосредоточиться на своей игре.

«Я заметил, что он, вероятно, простужен: постоянно шмыгал носом, держал при себе салфетки. Это признак, что физически он не на 100% готов. Конечно, это печально для него, но такие вещи – часть спорта», – сказал Рууд.

Рууд добавил, что, зная о состоянии соперника, сделал акцент на долгих розыгрышах: «Когда понимаешь, что кто-то не на пике, хочется воспользоваться этим. Я старался вовлекать его в розыгрыши и держать свой ритм».