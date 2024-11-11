РУУД: «Знал о простуде Алькараса, пытался затянуть розыгрыши»
Норвежец дал комментарий сразу после матча
Каспер Рууд (ATP 7) поделился впечатлениями от победы над Карлосом Алькарасом (ATP 3) на Итоговом турнире ATP. Норвежец отметил, что знал о простуде испанского соперника, однако старался сосредоточиться на своей игре.
«Я заметил, что он, вероятно, простужен: постоянно шмыгал носом, держал при себе салфетки. Это признак, что физически он не на 100% готов. Конечно, это печально для него, но такие вещи – часть спорта», – сказал Рууд.
Рууд добавил, что, зная о состоянии соперника, сделал акцент на долгих розыгрышах: «Когда понимаешь, что кто-то не на пике, хочется воспользоваться этим. Я старался вовлекать его в розыгрыши и держать свой ритм».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Карло вернет Лунина на скамейку запасных
Легендарный боксер высказался об этом бое