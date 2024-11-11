Александр Зверев – Андрей Рублев. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1-го тура Итогового турнира АТР 2024
11 ноября состоятся матчи 1-го тура John Newcombe Group на Итоговом турнире АТР 2024, который проходит в Турине (Италия).
Представитель Германии Александр Зверев (АТР 2) сыграет против «нейтрала» Андрея Рублева (АТР 8). Поединок начнется 4-м запуском. Ориентировочное время начала встречи – 21:30 по Киеву.
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Это будет десятая встреча соперников. Счет 6:3 в пользу Зверева.
В одном квартете Зверев и Рублев играют вместе с Карлосом Алькарасом и Каспером Руудом.
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