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  4. Александр Зверев – Андрей Рублев. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ATP
11 ноября 2024, 17:23 |
96
0

Александр Зверев – Андрей Рублев. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1-го тура Итогового турнира АТР 2024

11 ноября 2024, 17:23 |
96
0
Александр Зверев – Андрей Рублев. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зверев

11 ноября состоятся матчи 1-го тура John Newcombe Group на Итоговом турнире АТР 2024, который проходит в Турине (Италия).

Представитель Германии Александр Зверев (АТР 2) сыграет против «нейтрала» Андрея Рублева (АТР 8). Поединок начнется 4-м запуском. Ориентировочное время начала встречи – 21:30 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет десятая встреча соперников. Счет 6:3 в пользу Зверева.

В одном квартете Зверев и Рублев играют вместе с Карлосом Алькарасом и Каспером Руудом.

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Итоговый турнир АТР 2024: расписание и результаты матчей

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Александр Зверев Андрей Рублев смотреть онлайн Итоговый турнир ATP
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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