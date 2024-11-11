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  4. «Мне было смешно, но это отвлекает». Фриц о поведении Медведева на матче
ATP
11 ноября 2024, 16:39 |
185
0

«Мне было смешно, но это отвлекает». Фриц о поведении Медведева на матче

Тейлор отреагировал на выходки «нейтрала»

11 ноября 2024, 16:39 |
185
0
«Мне было смешно, но это отвлекает». Фриц о поведении Медведева на матче
Getty Images/Global Images Ukraine.

Пятая ракетка мира, американец Тейлор Фриц, поделился впечатлениями о необычном поведении Даниила Медведева (АТР 4) во время их матча на Итоговом турнире. В одном из розыгрышей второго сета Медведев бросил ракетку, затем начал жонглировать ею, а в какой-то момент даже держал ракетку обратной стороной.

Фриц признался, что реакция Медведева его рассмешила. «Честно говоря, думаю, что он забавный. Даже когда он играет не со мной, он всегда меня смешит. Я смеялся между розыгрышами, когда он жонглировал своей ракеткой, а потом держал её обратной стороной при счёте 0:40», – отметил Фриц.

Американец добавил, что такие моменты могут отвлекать от игры. «Мне пришлось напомнить себе: «Сосредоточься». Когда соперники делают вид, что почти не стараются, можно потерять концентрацию. На профессиональном уровне такие эпизоды случаются чаще, чем можно подумать».

Напомним, что в первом туре ATP Finals американец переиграл «нейтрального» теннисиста в двух сетах.

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Альберт Чуфарличев
Альберт Чуфарличев Sport.ua
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