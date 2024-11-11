«Мне было смешно, но это отвлекает». Фриц о поведении Медведева на матче

Пятая ракетка мира, американец Тейлор Фриц, поделился впечатлениями о необычном поведении Даниила Медведева (АТР 4) во время их матча на Итоговом турнире. В одном из розыгрышей второго сета Медведев бросил ракетку, затем начал жонглировать ею, а в какой-то момент даже держал ракетку обратной стороной.

Фриц признался, что реакция Медведева его рассмешила. «Честно говоря, думаю, что он забавный. Даже когда он играет не со мной, он всегда меня смешит. Я смеялся между розыгрышами, когда он жонглировал своей ракеткой, а потом держал её обратной стороной при счёте 0:40», – отметил Фриц.

Американец добавил, что такие моменты могут отвлекать от игры. «Мне пришлось напомнить себе: «Сосредоточься». Когда соперники делают вид, что почти не стараются, можно потерять концентрацию. На профессиональном уровне такие эпизоды случаются чаще, чем можно подумать».



Напомним, что в первом туре ATP Finals американец переиграл «нейтрального» теннисиста в двух сетах.