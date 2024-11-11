Дмитрий МИХАЙЛЕНКО: «Нидерланды – это однозначный фаворит нашей группы»

Главный тренер сборной Украины U-19 Дмитрий Михайленко поделился ожиданиями от матчей юношеской команды в ноябре.

– Дмитрий, как настроение на старте сбора?

– Настроение боевое, все ребята понимают ответственность этих соревнований, поэтому тренерский штаб с оптимизмом смотрит в ближайшее будущее.

– Все ли в порядке с кадровым потенциалом коллектива?

– К сожалению, буквально за неделю до начала сбора получил травму полузащитник нидерландского АЗ Богда Будко. Все остальные, кого мы хотели видеть, прибыли в расположение сборной.

– В списке появился новый игрок в лице Захара Бауманна ...

– Мы давно следили за этим исполнителем, давно находились с ним на связи. Это качественный игрок центра поля, стабильно выступающий за «Манчестер Юнайтед» U-18, U-19 и U-21, становился чемпионом. Мы рады, что решился вопрос о получении им украинского паспорта. Считаю, что это усиление для сборной Украины. Парень 2007 года рождения, имеет огромный потенциал.

– Достаточно ли у вас информации о соперниках – Нидерландах, Словении и Казахстане?

– Информации хватает. Хозяев месяц назад видели даже вживую, когда у нас проходил сбор в Испании. По понятным причинам я не стал бы углубляться в действия этих сборных. Слабые стороны соперников мы попробуем использовать во время самих матчей. А команде, безусловно, тренерский штаб все покажет и расскажет, как надо играть против того или иного оппонента.

– Фаворит нашего квартета – Нидерланды?

– Нидерланды – мощная команда, поэтому, думаю, это однозначный фаворит нашей группы. А что касается других команд, то я ни в коем случае не хочу недооценивать соперников. Словения сейчас на подъеме. Это касается всех сборных, начиная с национальной. У команды U-19 большое количество игроков выступает в Италии, а это о многом говорит. Что касается казахстанцев, то все их исполнители представляют местные клубы. Поэтому пока не начались квалификационные поединки, считаю, у всех шансы равны.

– У сборной Украины будет очень мало времени на подготовку к турниру ...

– Таковы реалии, ничего с этим не поделаешь. У нас, по сути, будет только одно предигровое занятие. В прошлый уик-энд у ребят были матчи за клубы, а уже в среду у нас первая игра, против Казахстана. Очень важным будет восстановление. Будет сложно, и здесь актуален психологический момент, чтобы ребята смогли сосредоточиться на поединках сборной, вспомнить все то, что мы нарабатывали во время предыдущей работы.

– Задача финишировать первыми не ставится во главу угла?

– Наша цель – пробиться в элитный раунд турнира, а с какого места – это не так важно.

Подопечные Дмитрия Михайленко с 13 по 19 ноября будут участвовать в квалификационном раунде Евро-2025. Кроме хозяев мини-турнира Нидерландов, украинцам будут противостоять сборные Казахстана и Словении.