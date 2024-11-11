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11 ноября 2024, 14:55 | Обновлено 11 ноября 2024, 14:56
81
0

Карабах – Зира – 4:0. Как забил Кащук? Видео голов и обзор матча

Алексей отметился голом сразу после выхода на замену

11 ноября 2024, 14:55 | Обновлено 11 ноября 2024, 14:56
81
0
Карабах – Зира – 4:0. Как забил Кащук? Видео голов и обзор матча
Алексей Кащук

В воскресенье, 10 ноября, состоялся поединок между «Карабахом» и «Зирой» в 13-м туре чемпионата Азербайджана.

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Поединок закончился уверенной победой «Карабаха» со счетом 4:0. Последний мяч в матче, на 68-й минуте, забил украинец Алексей Кащук, который вошел в игру на 67-й минуте.

За клуб «Зира» полный поединок отыграл другой украинец Эльдар Кулиев.

Чемпионат Азербайджана. 13-й тур, 10 ноября

«Карабах» – «Зира» – 4:0

Голы: Сильва, 2, Бензия, 52, Мустафадзе, 59, Кащук, 68

Видео голов и обзор матча

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Андрій Вітренко
Андрій Вітренко Sport.ua
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