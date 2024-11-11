Карабах – Зира – 4:0. Как забил Кащук? Видео голов и обзор матча
Алексей отметился голом сразу после выхода на замену
В воскресенье, 10 ноября, состоялся поединок между «Карабахом» и «Зирой» в 13-м туре чемпионата Азербайджана.
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Поединок закончился уверенной победой «Карабаха» со счетом 4:0. Последний мяч в матче, на 68-й минуте, забил украинец Алексей Кащук, который вошел в игру на 67-й минуте.
За клуб «Зира» полный поединок отыграл другой украинец Эльдар Кулиев.
Чемпионат Азербайджана. 13-й тур, 10 ноября
«Карабах» – «Зира» – 4:0
Голы: Сильва, 2, Бензия, 52, Мустафадзе, 59, Кащук, 68
Видео голов и обзор матча
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