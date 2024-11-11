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11 ноября 2024, 12:44 |
63
0

Кащук против Кулиева. Состоялось украинское дерби в чемпионате Азербайджана

Клубы «Карабах» и «Зира» провели дуэль в 13-м туре национальной лиги

11 ноября 2024, 12:44 |
63
0
Кащук против Кулиева. Состоялось украинское дерби в чемпионате Азербайджана
ФК Карабах. Алексей Кащук

В воскресенье, 10 ноября, в рамках 13-го тура чемпионата Азербайджана по футболу встретились команды «Карабах» и «Зира».

Матч прошел в городе Баку на стадионе «Азерсан».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Столичная команда не оставила никаких шансов клубу «Зира». Финальный счёт встречи 4:0 в пользу «Карабахf».

Точку в поединке поставил нападающий хозяев Алексей Кащук. Экс-игрок «Шахтера» появился на футбольном поле на 67-й минуте и уже через несколько секунд реализовал свой случай.

В составе «Зиры» полный матч провел другой украинский игрок Эльдар Кулиев. Бывший футболист «Миная» результативными действиями в матче так и не отличился.

Чемпионат Азербайджана. 13-й тур, 10 ноября

«Карабах» – «Зира» – 4:0

Голы: Сильва, 2, Бензия, 52, Мустафадзе, 59, Кащук, 68

Турнирная таблица

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Алексей Кащук Эльдар Кулиев Карабах Агдам Зира чемпионат Азербайджана по футболу
Андрій Вітренко
Андрій Вітренко Sport.ua
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