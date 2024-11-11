Карлос Алькарас – Каспер Рууд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

11 ноября состоятся матчи 1-го тура John Newcombe Group на Итоговом турнире АТР 2024, который проходит в Турине (Италия).

Испанский теннисист Карлос Алькарас (АТР 3) сыграет против Каспер Рууда (Норвегия, ATP 7). Поединок состоится вторым запуском. Время начала встречи – 15:00 по Киеву.

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Это будет пятая встреча соперников. Счет 4:0 в пользу испанца.

В одном квартете Карлос и Каспер играют вместе с Андреем Рублевым и Александром Зверевым.

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Итоговый турнир АТР 2024: расписание и результаты матчей