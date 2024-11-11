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ATP
11 ноября 2024, 15:00 | Обновлено 11 ноября 2024, 15:06
163
0

Карлос Алькарас – Каспер Рууд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1-го тура Итогового турнира АТР 2024

11 ноября 2024, 15:00 | Обновлено 11 ноября 2024, 15:06
163
0
Карлос Алькарас – Каспер Рууд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Карлос Алькарас

11 ноября состоятся матчи 1-го тура John Newcombe Group на Итоговом турнире АТР 2024, который проходит в Турине (Италия).

Испанский теннисист Карлос Алькарас (АТР 3) сыграет против Каспер Рууда (Норвегия, ATP 7). Поединок состоится вторым запуском. Время начала встречи – 15:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет пятая встреча соперников. Счет 4:0 в пользу испанца.

В одном квартете Карлос и Каспер играют вместе с Андреем Рублевым и Александром Зверевым.

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Итоговый турнир АТР 2024: расписание и результаты матчей

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Карлос Алькарас (теннисист) Каспер Рууд Итоговый турнир ATP смотреть онлайн
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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