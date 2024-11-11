Юрий МОРОЗ: «Хорватия – сильный соперник. У нас мало информации»

Сборная Украины U-17 проведет два товарищеских поединка против сборной Хорватии – 12 и 14 ноября.

Главный тренер национальной сборной Юрий Мороз прокомментировал предстоящие матчи:

«У нас мало информации, но она есть. Хорватия – сильный соперник, поэтому нас ждут непростые матчи. Нам не нужна победа любой ценой. Важно посмотреть на качество игры.

На этом сборе мы хотели бы усовершенствовать игру футболистов. Планируем посмотреть на новых игроков, сейчас они соответствуют уровню команды. Это шанс для них доказать свою профпригодность», – сказал Мороз.

Сборная Украины U-17 с 9 по 16 ноября проводит тренировочный лагерь в Риеке (Хорватия). Ранее был обнародован состав команды.