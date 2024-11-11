Колос сыграет контрольный матч с представителем УПЛ
В гости к ковалевцам приедут луганчане
Как стало известно Sport.ua, футболисты «Колоса» 16 ноября в Ковалевке проведут спарринг – с «Зарей».
По имеющимся данным, тренерский штаб ковалевцев не сможет рассчитывать на Ивана Пахолюка, Эдуарда Козика, Владислава Велетня, вызванных в молодежную сборную Украины, игроков юниорской сборной Украины Артема Гусола и Владислава Шершня, а также Илира Красничи и Гитиса Паулаускаса, которые находятся в расположении сборных Косово и Литвы, соответственно.
Зато в спарринге с луганчанами во время паузы в УПЛ будет возможность проявить себя нескольким игрокам молодежного состава.
Сейчас «Колос» занимает 13 место с 13 очками и очередной календарный поединок в Премьер-лиге проведет с «Карпатами» 22 ноября.
Ранее мы сообщали, что главный тренер «Колоса» Александр Поздеев прокомментировал домашнюю ничью против криворожского «Кривбасса».
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