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Украина. Премьер лига
11 ноября 2024, 14:05 | Обновлено 11 ноября 2024, 14:07
113
0

Колос сыграет контрольный матч с представителем УПЛ

В гости к ковалевцам приедут луганчане

11 ноября 2024, 14:05 | Обновлено 11 ноября 2024, 14:07
113
0
Колос сыграет контрольный матч с представителем УПЛ
ФК Колос Ковалівка

Как стало известно Sport.ua, футболисты «Колоса» 16 ноября в Ковалевке проведут спарринг – с «Зарей».

По имеющимся данным, тренерский штаб ковалевцев не сможет рассчитывать на Ивана Пахолюка, Эдуарда Козика, Владислава Велетня, вызванных в молодежную сборную Украины, игроков юниорской сборной Украины Артема Гусола и Владислава Шершня, а также Илира Красничи и Гитиса Паулаускаса, которые находятся в расположении сборных Косово и Литвы, соответственно.

Зато в спарринге с луганчанами во время паузы в УПЛ будет возможность проявить себя нескольким игрокам молодежного состава.

Сейчас «Колос» занимает 13 место с 13 очками и очередной календарный поединок в Премьер-лиге проведет с «Карпатами» 22 ноября.

Ранее мы сообщали, что главный тренер «Колоса» Александр Поздеев прокомментировал домашнюю ничью против криворожского «Кривбасса».

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Колос Ковалевка Заря Луганск товарищеские матчи инсайд
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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