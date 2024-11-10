Александр ПОЗДЕЕВ: «Руководство клуба поблагодарило нас за игру»

Главный тренер «Колоса» Александр Поздеев прокомментировал домашнюю ничью против криворожского «Кривбасса» (1:1) в 13-м туре УПЛ, который состоялся 9 ноября.

«Игра была интересной. Мы были агрессивными и много работали на поле. Руководство клуба поблагодарило нас за игру. Хотя, опять же, как тренер, вижу проблемы с реализацией. Это было и в предыдущих играх. Игра была интересной, но, к сожалению, не выигранной.

Доволен, что Боливар забил. Ему нужен был этот гол с психологической точки зрения. Он много тренируется, и думаю, что дальше у него будет получаться лучше.

В целом все сыграли очень хорошо. Классно, что в «Колосе» есть много хороших футболистов. Вот, например, Эдик Козик — универсальный солдат. Он может сыграть на многих позициях.

Хотели дожать соперника, но уже как есть», – прокомментировал Поздеев.

Напоминаем, что в 13-м туре «Колос» сыграл вничью с «Кривбассом».