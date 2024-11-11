Верес планирует просмотреть ближайший резерв

Как стало известно Sport.ua, во время международной паузы в чемпионате УПЛ, вызванной матчами сборных, ровенский «Верес» проведет 17 ноября двустороннюю игру с привлечением лидеров молодежного состава.

По имеющимся данным, в этом поединке не примет участие вратарь Андрей Кожухарь, которого вызвали в сборную Молдовы, под вопросом выступление восстанавливающихся после травм защитников Евгения Mорозко и Максима Смияна. Впрочем, есть основания надеяться, что они вернутся в строй к следующему календарному поединку – с «Александрией», который состоится 24 ноября.

Сейчас футболисты «Вереса» занимают восьмое место в УПЛ, набрав 15 очков.

Сообщалось, что полузащитник ровенского «Вереса» Виталий Дахновский поделился эмоциями после победного матча против львовского «Руха».