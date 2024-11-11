Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Верес планирует просмотреть ближайший резерв
Украина. Премьер лига
11 ноября 2024, 13:48 | Обновлено 11 ноября 2024, 14:10
149
0

Верес планирует просмотреть ближайший резерв

В команде Шандрука есть несколько травмированных футболистов

11 ноября 2024, 13:48 | Обновлено 11 ноября 2024, 14:10
149
0
Верес планирует просмотреть ближайший резерв
ФК Верес

Как стало известно Sport.ua, во время международной паузы в чемпионате УПЛ, вызванной матчами сборных, ровенский «Верес» проведет 17 ноября двустороннюю игру с привлечением лидеров молодежного состава.

По имеющимся данным, в этом поединке не примет участие вратарь Андрей Кожухарь, которого вызвали в сборную Молдовы, под вопросом выступление восстанавливающихся после травм защитников Евгения Mорозко и Максима Смияна. Впрочем, есть основания надеяться, что они вернутся в строй к следующему календарному поединку – с «Александрией», который состоится 24 ноября.

Сейчас футболисты «Вереса» занимают восьмое место в УПЛ, набрав 15 очков.

Сообщалось, что полузащитник ровенского «Вереса» Виталий Дахновский поделился эмоциями после победного матча против львовского «Руха».

По теме:
Рух проведет спарринг с представителем Второй лиги
Колос сыграет контрольный матч с представителем УПЛ
ПАХОЛЮК: «Могли забивать не один гол, не два, а гораздо больше»
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Верес Ровно Олег Шандрук Андрей Кожухарь Евгений Морозко Максим Смиян
Андрій Писаренко
Андрій Писаренко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Волевая победа Шахтера, класс Александрии, выигрыш Динамо в матче тура
Футбол | 11 ноября 2024, 11:53 3
Волевая победа Шахтера, класс Александрии, выигрыш Динамо в матче тура
Волевая победа Шахтера, класс Александрии, выигрыш Динамо в матче тура

Самые интересные события 13-го тура УПЛ – в нашем традиционном обзоре

«Не сумел повлиять на игру». Топ-СМИ оценило игру Мудрика против Арсенала
Футбол | 11 ноября 2024, 11:38 0
«Не сумел повлиять на игру». Топ-СМИ оценило игру Мудрика против Арсенала
«Не сумел повлиять на игру». Топ-СМИ оценило игру Мудрика против Арсенала

Украинский вингер «Челси» вышел на поле на 68-й минуте

Джордж ФОРМАН: «Знаете, почему Майк Тайсон не сможет нокаутировать Пола?»
Бокс | 11.11.2024, 01:01
Джордж ФОРМАН: «Знаете, почему Майк Тайсон не сможет нокаутировать Пола?»
Джордж ФОРМАН: «Знаете, почему Майк Тайсон не сможет нокаутировать Пола?»
«Мне очень обидно». Анчелотти поговорил с сыном о вратаре Реала
Футбол | 11.11.2024, 08:20
«Мне очень обидно». Анчелотти поговорил с сыном о вратаре Реала
«Мне очень обидно». Анчелотти поговорил с сыном о вратаре Реала
Место Усика просто шокирует. BoxRec обновил рейтинг лучших боксеров мира
Бокс | 11.11.2024, 07:48
Место Усика просто шокирует. BoxRec обновил рейтинг лучших боксеров мира
Место Усика просто шокирует. BoxRec обновил рейтинг лучших боксеров мира
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Я фанат его стиля. Хочу боя». Чжилей назвал фаворита реванша Усик – Фьюри
«Я фанат его стиля. Хочу боя». Чжилей назвал фаворита реванша Усик – Фьюри
10.11.2024, 08:50 1
Бокс
«Он выиграл больше». Анчелотти рассказал, почему Лобановский лучше него
«Он выиграл больше». Анчелотти рассказал, почему Лобановский лучше него
10.11.2024, 15:41 2
Футбол
«Есть только 2 вратаря, которые лучше него». Реакция фанов на ассист Лунина
«Есть только 2 вратаря, которые лучше него». Реакция фанов на ассист Лунина
09.11.2024, 18:14 4
Футбол
«Это проблема». Анчелотти – об игре Реала с ассистом и клиншитом от Лунина
«Это проблема». Анчелотти – об игре Реала с ассистом и клиншитом от Лунина
09.11.2024, 18:59
Футбол
Кличко отреагировал на смерть украинского боксера, у которого был пояс WBA
Кличко отреагировал на смерть украинского боксера, у которого был пояс WBA
09.11.2024, 19:38
Бокс
Тайсон ФЬЮРИ: «Я не буду тяжело тренироваться к Усику. Знаете, почему?»
Тайсон ФЬЮРИ: «Я не буду тяжело тренироваться к Усику. Знаете, почему?»
09.11.2024, 09:10 9
Бокс
Звезды Реала – за отставку Анчелотти. Известны позиции Мбаппе и Винисиуса
Звезды Реала – за отставку Анчелотти. Известны позиции Мбаппе и Винисиуса
09.11.2024, 08:21 7
Футбол
ВИДЕО. Как это случилось? Лунин отметился голевой передачей в матче Ла Лиги
ВИДЕО. Как это случилось? Лунин отметился голевой передачей в матче Ла Лиги
09.11.2024, 16:33 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем