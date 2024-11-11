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Украина. Премьер лига
11 ноября 2024, 08:31 | Обновлено 11 ноября 2024, 08:32
334
0

Дахновский признался, что помогло Вересу обыграть Рух. Что сказал?

Полузащитник поблагодарил фанатов после игры 13-го тура

11 ноября 2024, 08:31 | Обновлено 11 ноября 2024, 08:32
334
0
Дахновский признался, что помогло Вересу обыграть Рух. Что сказал?
НК Верес. Виталий Дахновский

Полузащитник ровенского «Вереса» Виталий Дахновский поделился эмоциями после победного матча против львовского «Руха». Футболист признался, кому посвятил забитый мяч в ворота львовян.

«Уже давно не посвящал своей жене и своим песикам забитые голы. Юля, Эмма, Мия – я люблю вас! Этот гол – для вас! Конечно, эмоции – положительные. Я очень давно не убивал. Очень хотел этого. Поэтому сейчас я очень счастлив.

Ни разу раньше не обыгрывали «Рух». Потому настраивались максимально. Какой-либо дополнительной мотивации нам сегодня не нужно было. Мы понимали, что нам нужна только победа. Мы забили два быстрых мяча и, полагаю, процентов на девяносто мы выполнили все тренерские наставления.

Очень помогает также поддержка болельщиков. Это наш двенадцатый игрок. Мы были должны им, потому что давно не побеждали в чемпионате. Наконец-то это произошло. Впереди у нас матч с лидером чемпионата «Александрией». Надеюсь, соберется полный стадион и мы снова подарим нашим болельщикам победу», – сказал Дахновский.

В нынешнем сезоне «Верес» занимает восьмую строчку турнирной таблицы УПЛ, имея в своем активе 15 баллов после 13 сыгранных матчей.

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Виталий Дахновский Верес Ровно Рух Львов Верес - Рух Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: ФК Верес
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