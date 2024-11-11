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Италия
11 ноября 2024, 12:29 |
466
1

«Дерьмо и предатели». Фанаты Ромы обратились к футболистам и тренеру

Болельщики итальянской команды недовольны результатами в нынешнем сезоне

11 ноября 2024, 12:29 |
466
1
«Дерьмо и предатели». Фанаты Ромы обратились к футболистам и тренеру
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Болельщики итальянской «Ромы» вывесили около стадиона оскорбительные плакаты, адресованные футболистам и тренеру команды.

В матче 12-го тура итальянской Серии А «Рома» проиграла со счетом 3:2 «Болонье». Фанаты неоднократно высказывали свое недовольство игрой римского клуба, однако на этот раз сделали десятки баннеров и разместили их и на стадионе, и за его пределами.

«Футболисты, тренер, капитан и президент – вы все дерьмо и предатели. Покиньте этот клуб, вы некомпетентны» – написано на одном из плакатов.

«Рома» проваливает этот сезон – в чемпионате Италии клуб, в котором играет украинский форвард Артем Довбик, занимает лишь 12 место после 12 туров.

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чемпионат Италии по футболу Серия A Рома Рим Иван Юрич Артем Довбик
Микола Титюк Источник: Football-Italia
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Комментарии 1
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Nick.Grabowski
Американські євреї, поточні власники Роми, перетворили з колись класичного італійського клубу - якесь лайно. Звісно що фанати Роми мовчати не будуть.
На відміну від українських лакеїв та пристосуванців.
З Довбика, який не вміє нормально м'яч прийняти / обробити та технічно обвести 1 в 1 - зробили зірку сучасної Роми. Куди там Тотті та Монтеллі до фантастичного Довбика. 
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