«Дерьмо и предатели». Фанаты Ромы обратились к футболистам и тренеру
Болельщики итальянской команды недовольны результатами в нынешнем сезоне
Болельщики итальянской «Ромы» вывесили около стадиона оскорбительные плакаты, адресованные футболистам и тренеру команды.
В матче 12-го тура итальянской Серии А «Рома» проиграла со счетом 3:2 «Болонье». Фанаты неоднократно высказывали свое недовольство игрой римского клуба, однако на этот раз сделали десятки баннеров и разместили их и на стадионе, и за его пределами.
«Футболисты, тренер, капитан и президент – вы все дерьмо и предатели. Покиньте этот клуб, вы некомпетентны» – написано на одном из плакатов.
«Рома» проваливает этот сезон – в чемпионате Италии клуб, в котором играет украинский форвард Артем Довбик, занимает лишь 12 место после 12 туров.
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