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Украина. Премьер лига
11 ноября 2024, 12:48 |
270
0

Известна реакция Буткевича на провальный матч Полесья против Динамо в УПЛ

Функционер покинул стадион после первого тайма

11 ноября 2024, 12:48 |
270
0
Известна реакция Буткевича на провальный матч Полесья против Динамо в УПЛ
ФК Полесье. Геннадий Буткевич

Президент житомирского «Полесья» Геннадий Буткевич радикально отреагировал на провальный первый тайм своей команды в матче УПЛ против киевского Динамо. Функционер просто уехал со стадиона. Об этом рассказал украинский журналист Владимир Зверев.

«Насколько я услышал в кулуарах стадиона, что после красной карточки Михайличенко со стадиона уехал и не досмотрел матч до конца Буткевича. Потому что я видел его перед матчем, мы поздоровались.

Но после матча Буткевича 100% не было, в кулуарах говорили, что он еще в конце первого тайма собрался и уехал», – заявил Зверов.

«Динамо» минимально победило «Полесье» (2:1) в 13-м туре УПЛ. В первом тайме киевляне забили усилиями Ваната и Ярмоленко, но Гуцуляк сократил отставание в конце игры.

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Геннадий Буткевич Динамо Киев Полесье Житомир Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Динамо - Полесье
Олег Вахоцкий Источник: Профутбол Digital
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