Ярмоленко забил 150-й мяч за Динамо. Больше только у двух игроков

В матче с «Полесьем» (2:1) Андрей Ярмоленко забил 150-й мяч за «Динамо». Он стал третьим игроком киевлян за всю историю после Олега Блохина и Сергея Реброва, достигшим этого рубежа.

110 раз в рядах бело-синих Андрей поражал ворота соперников в чемпионатах Украины, 21 – в еврокубках и 19 – в Кубке Украины.

На отметку «150» Ярмоленко вышел через 16 лет 183 дня после голевой премьеры на высшем уровне, которую он отпраздновал 11 мая 2008 года в домашнем поединке динамовцев с «Ворсклой» в УПЛ (2:1).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Юбилейные голы Андрея Ярмоленко за Динамо

Гол Дата Ранг Соперник Минута Счет Вратарь 1-й 11.05.2008 ЧУ Ворскла 89' (2:1) 2:1 (д) Долганский 25-й 13.03.2011 ЧУ Ворскла 60' (2:0) 2:0 (д) Долганский 50-й 10.03.2013 ЧУ Волынь 51' (1:0) 2:0 (г) Старцев 75-й 07.05.2014 КУ Черноморец 52' (3:0) 4:0 (д) Безотосный 100-й 22.08.2015 КУ Горняк-Спорт 65' (4:0) 6:0 (г) Клищук 125-й 26.04.2017 КУ Николаев 45+1' (1:0) 4:0 (г) Р. Чумак 150-й 10.11.2024 ЧУ Полесье 27' (2:0) 2:1 (д) Волынец

Топ-10 бомбардиров Динамо за историю

Годы ЧС КС ЧУ КУ ЕК Всего 1. Олег БЛОХИН 1969-1987 211 29 - - 26 266 2. Сергей РЕБРОВ 1992-2007 - - 113 19 31 163 3. Андрей ЯРМОЛЕНКО 2008-2024 - - 110 19 21 150 4. Максим ШАЦКИХ 1999-2008 - - 97 22 23 142 5. Андрей ШЕВЧЕНКО 1994-2012 - - 83 16 25 124 6. Олег ГУСЕВ 2003-2016 - - 58 16 22 96 7. Виктор ЦЫГАНКОВ 2016-2022 - - 77 4 13 94 8. Артем МИЛЕВСКИЙ 2003-2012 - - 57 14 16 87 9. Виктор КАНЕВСКИЙ 1955-1964 80 5 - - - 85 10. Леонид БУРЯК 1973-1984 57 12 - - 14 83

ЧС - чемпионат СССР; ЧУ - чемпионат Украины; КС - Кубок СССР и Кубок сезона (Суперкубок СССР); КУ - Кубок и Суперкубок Украины; ЕК - еврокубки.