Ярмоленко забил 150-й мяч за Динамо. Больше только у двух игроков
Андрей Ярмоленко – третий игрок киевлян за всю историю, достигший этого рубежа
В матче с «Полесьем» (2:1) Андрей Ярмоленко забил 150-й мяч за «Динамо». Он стал третьим игроком киевлян за всю историю после Олега Блохина и Сергея Реброва, достигшим этого рубежа.
110 раз в рядах бело-синих Андрей поражал ворота соперников в чемпионатах Украины, 21 – в еврокубках и 19 – в Кубке Украины.
На отметку «150» Ярмоленко вышел через 16 лет 183 дня после голевой премьеры на высшем уровне, которую он отпраздновал 11 мая 2008 года в домашнем поединке динамовцев с «Ворсклой» в УПЛ (2:1).
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Юбилейные голы Андрея Ярмоленко за Динамо
|
Гол
|
Дата
|
Ранг
|
Соперник
|
Минута
|
Счет
|
Вратарь
|
1-й
|
11.05.2008
|
ЧУ
|
Ворскла
|
89' (2:1)
|
2:1 (д)
|
Долганский
|
25-й
|
13.03.2011
|
ЧУ
|
Ворскла
|
60' (2:0)
|
2:0 (д)
|
Долганский
|
50-й
|
10.03.2013
|
ЧУ
|
Волынь
|
51' (1:0)
|
2:0 (г)
|
Старцев
|
75-й
|
07.05.2014
|
КУ
|
Черноморец
|
52' (3:0)
|
4:0 (д)
|
Безотосный
|
100-й
|
22.08.2015
|
КУ
|
Горняк-Спорт
|
65' (4:0)
|
6:0 (г)
|
Клищук
|
125-й
|
26.04.2017
|
КУ
|
Николаев
|
45+1' (1:0)
|
4:0 (г)
|
Р. Чумак
|
150-й
|
10.11.2024
|
ЧУ
|
Полесье
|
27' (2:0)
|
2:1 (д)
|
Волынец
Топ-10 бомбардиров Динамо за историю
|
|
|
Годы
|
ЧС
|
КС
|
ЧУ
|
КУ
|
ЕК
|
Всего
|
1.
|
Олег БЛОХИН
|
1969-1987
|
211
|
29
|
-
|
-
|
26
|
266
|
2.
|
Сергей РЕБРОВ
|
1992-2007
|
-
|
-
|
113
|
19
|
31
|
163
|
3.
|
Андрей ЯРМОЛЕНКО
|
2008-2024
|
-
|
-
|
110
|
19
|
21
|
150
|
4.
|
Максим ШАЦКИХ
|
1999-2008
|
-
|
-
|
97
|
22
|
23
|
142
|
5.
|
Андрей ШЕВЧЕНКО
|
1994-2012
|
-
|
-
|
83
|
16
|
25
|
124
|
6.
|
Олег ГУСЕВ
|
2003-2016
|
-
|
-
|
58
|
16
|
22
|
96
|
7.
|
Виктор ЦЫГАНКОВ
|
2016-2022
|
-
|
-
|
77
|
4
|
13
|
94
|
8.
|
Артем МИЛЕВСКИЙ
|
2003-2012
|
-
|
-
|
57
|
14
|
16
|
87
|
9.
|
Виктор КАНЕВСКИЙ
|
1955-1964
|
80
|
5
|
-
|
-
|
-
|
85
|
10.
|
Леонид БУРЯК
|
1973-1984
|
57
|
12
|
-
|
-
|
14
|
83
ЧС - чемпионат СССР; ЧУ - чемпионат Украины; КС - Кубок СССР и Кубок сезона (Суперкубок СССР); КУ - Кубок и Суперкубок Украины; ЕК - еврокубки.
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