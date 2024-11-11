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  4. Ярмоленко забил 150-й мяч за Динамо. Больше только у двух игроков
Украина. Премьер лига
11 ноября 2024, 12:21 | Обновлено 11 ноября 2024, 12:27
988
0

Ярмоленко забил 150-й мяч за Динамо. Больше только у двух игроков

Андрей Ярмоленко – третий игрок киевлян за всю историю, достигший этого рубежа

11 ноября 2024, 12:21 | Обновлено 11 ноября 2024, 12:27
988
0
Ярмоленко забил 150-й мяч за Динамо. Больше только у двух игроков
ФК Динамо. Андрей Ярмоленко

В матче с «Полесьем» (2:1) Андрей Ярмоленко забил 150-й мяч за «Динамо». Он стал третьим игроком киевлян за всю историю после Олега Блохина и Сергея Реброва, достигшим этого рубежа.

110 раз в рядах бело-синих Андрей поражал ворота соперников в чемпионатах Украины, 21 – в еврокубках и 19 – в Кубке Украины.

На отметку «150» Ярмоленко вышел через 16 лет 183 дня после голевой премьеры на высшем уровне, которую он отпраздновал 11 мая 2008 года в домашнем поединке динамовцев с «Ворсклой» в УПЛ (2:1).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Юбилейные голы Андрея Ярмоленко за Динамо

Гол

Дата

Ранг

Соперник

Минута

Счет

Вратарь

1-й

11.05.2008

ЧУ

Ворскла

89' (2:1)

2:1 (д)

Долганский

25-й

13.03.2011

ЧУ

Ворскла

60' (2:0)

2:0 (д)

Долганский

50-й

10.03.2013

ЧУ

Волынь

51' (1:0)

2:0 (г)

Старцев

75-й

07.05.2014

КУ

Черноморец

52' (3:0)

4:0 (д)

Безотосный

100-й

22.08.2015

КУ

Горняк-Спорт

65' (4:0)

6:0 (г)

Клищук

125-й

26.04.2017

КУ

Николаев

45+1' (1:0)

4:0 (г)

Р. Чумак

150-й

10.11.2024

ЧУ

Полесье

27' (2:0)

2:1 (д)

Волынец

Топ-10 бомбардиров Динамо за историю

Годы

ЧС

КС

ЧУ

КУ

ЕК

Всего

1.

Олег БЛОХИН

1969-1987

211

29

-

-

26

266

2.

Сергей РЕБРОВ

1992-2007

-

-

113

19

31

163

3.

Андрей ЯРМОЛЕНКО

2008-2024

-

-

110

19

21

150

4.

Максим ШАЦКИХ

1999-2008

-

-

97

22

23

142

5.

Андрей ШЕВЧЕНКО

1994-2012

-

-

83

16

25

124

6.

Олег ГУСЕВ

2003-2016

-

-

58

16

22

96

7.

Виктор ЦЫГАНКОВ

2016-2022

-

-

77

4

13

94

8.

Артем МИЛЕВСКИЙ

2003-2012

-

-

57

14

16

87

9.

Виктор КАНЕВСКИЙ

1955-1964

80

5

-

-

-

85

10.

Леонид БУРЯК

1973-1984

57

12

-

-

14

83

ЧС - чемпионат СССР; ЧУ - чемпионат Украины; КС - Кубок СССР и Кубок сезона (Суперкубок СССР); КУ - Кубок и Суперкубок Украины; ЕК - еврокубки.

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Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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