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  4. Владимир БАЕНКО: «В ближайшее время в УПЛ приедут футболисты с Нигерии»
Украина. Премьер лига
11 ноября 2024, 12:17 |
260
1

Владимир БАЕНКО: «В ближайшее время в УПЛ приедут футболисты с Нигерии»

Генеральный директор «Кривбасса» рассказал о трансферных планах команды

11 ноября 2024, 12:17 |
260
1
Владимир БАЕНКО: «В ближайшее время в УПЛ приедут футболисты с Нигерии»
Владимир Баенко

Генеральный директор «Кривбасса» Владимир Баенко рассказал о своем визите в Нигерию и его результатах:

«Недавно мы вернулись из турнира в Нигерии. Это соревнования, которые проводятся между лучшими академиями города Абуджа, это столица Нигерии. Было 48 академий. За пять дней мы просмотрели более тысячи футблоистов. С утра и до вечера мы смотрели игры. Остались хорошие впечатления.

«Кривбасс» имеет хороший опыт сотрудничества с африканскими футболистами. Для клуба важный шаг – посмотреть на них в молодом возрасте. В команде U-19 мы даем шанс молодым африканским футболистам. После нашей поездки мы начали проводить переговоры и занимаемся визами. В ближайшее время будут новые игроки с Нигерии», – рассказал Баенко.

Стало известно, что во время международной паузы «Кривбасс» не планирует проводить товарищеские матчи.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Кривбасс Кривой Рог Владимир Баенко трансферы УПЛ
Микола Титюк
Микола Титюк Sport.ua
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c_a_p2
А коли до нас приїдуть папуаси? Дуже хочу побачити їх в ЧУ...
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