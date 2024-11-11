Владимир БАЕНКО: «В ближайшее время в УПЛ приедут футболисты с Нигерии»

Генеральный директор «Кривбасса» Владимир Баенко рассказал о своем визите в Нигерию и его результатах:

«Недавно мы вернулись из турнира в Нигерии. Это соревнования, которые проводятся между лучшими академиями города Абуджа, это столица Нигерии. Было 48 академий. За пять дней мы просмотрели более тысячи футблоистов. С утра и до вечера мы смотрели игры. Остались хорошие впечатления.

«Кривбасс» имеет хороший опыт сотрудничества с африканскими футболистами. Для клуба важный шаг – посмотреть на них в молодом возрасте. В команде U-19 мы даем шанс молодым африканским футболистам. После нашей поездки мы начали проводить переговоры и занимаемся визами. В ближайшее время будут новые игроки с Нигерии», – рассказал Баенко.

Стало известно, что во время международной паузы «Кривбасс» не планирует проводить товарищеские матчи.