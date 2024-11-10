Кривбасс в паузе чемпионата ограничится двусторонкой

Как стало известно Sport.ua, «Кривбасс» не планирует проведение во время ноябрьской паузы в УПЛ, вызванной матчами сборных, контрольного поединка. В лучшем случае, состоится двусторонняя игра.

По имеющимся данным, во время перерыва в чемпионате внимание будет сосредоточено не только на тренировочном процессе, но и возвращении в строй травмированных футболистов. В частности, стоппера Александра Романчука, который из-за повреждения не смог принять участия в двух последних календарных поединках криворожан.

Сейчас «Кривбасс» занимает пятое место в УПЛ, набрав 19 очков.

Ранее мы сообщали, что главный тренер криворожского «Кривбасса» Юрий Вернидуб прокомментировал матч 11 тура УПЛ, в котором его команда сыграла вничью с «Колосом».