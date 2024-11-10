Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Кривбасс в паузе чемпионата ограничится двусторонкой
Украина. Премьер лига
10 ноября 2024, 12:57 | Обновлено 10 ноября 2024, 13:00
101
0

Кривбасс в паузе чемпионата ограничится двусторонкой

Юрий Вернидуб сосредоточится на тренировочном процессе

10 ноября 2024, 12:57 | Обновлено 10 ноября 2024, 13:00
101
0
Кривбасс в паузе чемпионата ограничится двусторонкой
ФК Кривбасс

Как стало известно Sport.ua, «Кривбасс» не планирует проведение во время ноябрьской паузы в УПЛ, вызванной матчами сборных, контрольного поединка. В лучшем случае, состоится двусторонняя игра.

По имеющимся данным, во время перерыва в чемпионате внимание будет сосредоточено не только на тренировочном процессе, но и возвращении в строй травмированных футболистов. В частности, стоппера Александра Романчука, который из-за повреждения не смог принять участия в двух последних календарных поединках криворожан.

Сейчас «Кривбасс» занимает пятое место в УПЛ, набрав 19 очков.

Ранее мы сообщали, что главный тренер криворожского «Кривбасса» Юрий Вернидуб прокомментировал матч 11 тура УПЛ, в котором его команда сыграла вничью с «Колосом».

По теме:
Спортивный директор клуба УПЛ уехал за границу. Что известно?
Егор ТВЕРДОХЛЕБ: «Джокер? В Кривбассе все игроки готовы забить»
Вирт назвал главный козырь Динамо в УПЛ. Что сказал?
инсайд чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Юрий Вернидуб товарищеские матчи
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Лунин обратился к Милитао, получившему травму. Что сказал?
Футбол | 10 ноября 2024, 08:51 3
ФОТО. Лунин обратился к Милитао, получившему травму. Что сказал?
ФОТО. Лунин обратился к Милитао, получившему травму. Что сказал?

Бразилец серьезно травмировался в матче против «Осасуны»

Стала известна причина смерти украинского боксера-чемпиона
Бокс | 09 ноября 2024, 19:11 0
Стала известна причина смерти украинского боксера-чемпиона
Стала известна причина смерти украинского боксера-чемпиона

Вячеславу Узелкову было 45 лет

«Есть только 2 вратаря, которые лучше него». Реакция фанов на ассист Лунина
Футбол | 09.11.2024, 18:14
«Есть только 2 вратаря, которые лучше него». Реакция фанов на ассист Лунина
«Есть только 2 вратаря, которые лучше него». Реакция фанов на ассист Лунина
ФОТО. «Усик намекает...». Динамо дерзко обратилось к Полесью
Футбол | 10.11.2024, 12:46
ФОТО. «Усик намекает...». Динамо дерзко обратилось к Полесью
ФОТО. «Усик намекает...». Динамо дерзко обратилось к Полесью
ВИДЕО. Как это случилось? Лунин отметился голевой передачей в матче Ла Лиги
Футбол | 09.11.2024, 16:33
ВИДЕО. Как это случилось? Лунин отметился голевой передачей в матче Ла Лиги
ВИДЕО. Как это случилось? Лунин отметился голевой передачей в матче Ла Лиги
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Доверяем лучшим». Ребров признался, в какой стране проживает с семьей
«Доверяем лучшим». Ребров признался, в какой стране проживает с семьей
09.11.2024, 12:43 2
Футбол
Назван сильнейший клуб в мире. Реал не вошел даже в пятерку
Назван сильнейший клуб в мире. Реал не вошел даже в пятерку
08.11.2024, 12:06 1
Футбол
Тайсон ФЬЮРИ: «Я не буду тяжело тренироваться к Усику. Знаете, почему?»
Тайсон ФЬЮРИ: «Я не буду тяжело тренироваться к Усику. Знаете, почему?»
09.11.2024, 09:10 7
Бокс
ХОЛМС: «Только один боксер был сильнее Майка Тайсона и Мухаммеда Али»
ХОЛМС: «Только один боксер был сильнее Майка Тайсона и Мухаммеда Али»
09.11.2024, 07:49 1
Бокс
На радость Лунину? Куртуа может покинуть Реал ради другого участника ЛЧ
На радость Лунину? Куртуа может покинуть Реал ради другого участника ЛЧ
08.11.2024, 08:25 11
Футбол
Звезды Реала – за отставку Анчелотти. Известны позиции Мбаппе и Винисиуса
Звезды Реала – за отставку Анчелотти. Известны позиции Мбаппе и Винисиуса
09.11.2024, 08:21 6
Футбол
«Я умру?» Майк Тайсон рассказал о проблемах со здоровьем
«Я умру?» Майк Тайсон рассказал о проблемах со здоровьем
08.11.2024, 17:42 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем