Кривбасс в паузе чемпионата ограничится двусторонкой
Юрий Вернидуб сосредоточится на тренировочном процессе
Как стало известно Sport.ua, «Кривбасс» не планирует проведение во время ноябрьской паузы в УПЛ, вызванной матчами сборных, контрольного поединка. В лучшем случае, состоится двусторонняя игра.
По имеющимся данным, во время перерыва в чемпионате внимание будет сосредоточено не только на тренировочном процессе, но и возвращении в строй травмированных футболистов. В частности, стоппера Александра Романчука, который из-за повреждения не смог принять участия в двух последних календарных поединках криворожан.
Сейчас «Кривбасс» занимает пятое место в УПЛ, набрав 19 очков.
Ранее мы сообщали, что главный тренер криворожского «Кривбасса» Юрий Вернидуб прокомментировал матч 11 тура УПЛ, в котором его команда сыграла вничью с «Колосом».
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