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  4. Юрий ВЕРНИДУБ: «Наверное, результат закономерен»
Украина. Премьер лига
10 ноября 2024, 03:27 |
93
0

Юрий ВЕРНИДУБ: «Наверное, результат закономерен»

В матче 11-го тура «Кривбас» гостевал в Ковалёвке.

10 ноября 2024, 03:27 |
93
0
Юрий ВЕРНИДУБ: «Наверное, результат закономерен»
ФК Кривбасс. Юрий Вернидуб

Главный тренер криворожского «Кривбасса» Юрий Вернидуб прокомментировал матч 11-го тура УПЛ, в котором его команда сыграла вничью с «Колосом» (1:1).

«Это была игра двух равных команд. Мы создали недостаточно моментов, чтобы выиграть. Скажу, что соперник, кроме гола, мало что мог на поле. Наверное, результат закономерен.

У нас есть проблемы со здоровьем футболистов. Задерака почувствовал боль в ноге, пришлось делать замену. Плюс очень много игроков сегодня просто не вошли в игру. Так тоже бывает. Но это всё можно решить. Будет перерыв в чемпионате, будем анализировать и работать.

Хорошо в игру вошел Егор Твердохлиб. Он вышел на поле и сразу забил», – прокомментировал Вернидуб.

Напоминаем, что в 13-м туре «Колос» сыграл вничью с «Кривбассом».

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Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Колос Ковалевка Колос - Кривбасс Юрий Вернидуб
Олександр Сільченко Источник: ФК Кривбасс
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