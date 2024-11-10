Юрий ВЕРНИДУБ: «Наверное, результат закономерен»

Главный тренер криворожского «Кривбасса» Юрий Вернидуб прокомментировал матч 11-го тура УПЛ, в котором его команда сыграла вничью с «Колосом» (1:1).

«Это была игра двух равных команд. Мы создали недостаточно моментов, чтобы выиграть. Скажу, что соперник, кроме гола, мало что мог на поле. Наверное, результат закономерен.

У нас есть проблемы со здоровьем футболистов. Задерака почувствовал боль в ноге, пришлось делать замену. Плюс очень много игроков сегодня просто не вошли в игру. Так тоже бывает. Но это всё можно решить. Будет перерыв в чемпионате, будем анализировать и работать.

Хорошо в игру вошел Егор Твердохлиб. Он вышел на поле и сразу забил», – прокомментировал Вернидуб.

Напоминаем, что в 13-м туре «Колос» сыграл вничью с «Кривбассом».