Полузащитник Динамо U-19: «Было мало времени на подготовку к игре»

Дмитрий Кремчанин, полузащитник клуба «Динамо» Киев U-19, высказался по поводу матча против «Полесья» U-19 в рамках молодежного чемпионата Украины (2:1).

– Благодарю за поздравление с победой. Было тяжело, потому что только в четверг мы вернулись в Киев после игры Юношеской Лиги УЕФА, и мало времени на подготовку к сегодняшней игре. Но нет разницы, как мы побеждаем – 7:0, 10:0 или 2:1 – главное, что взяли свои три балла. Перед паузой на матчи сборных все отработали хорошо. Будем готовиться к следующему туру.

– Насколько важно сохранить отставание от «Шахтера» в три очка и не увеличить его?

– К сожалению, в матче с «Шахтером» мы потеряли очки, и теперь нужно будет в каждой игре набирать максимум зачетных пунктов и двигаться дальше, ожидая, пока «Шахтер» где-то потеряет свои очки. Будем выходить на поле, работать и стараться выигрывать каждый матч.

– Тренер Игорь Костюк сказал, что после матча еврокубка было важно показать, что команды в эмоциональном плане хватает на два турнира. Насколько вы были готовы к матчу с «Полесьем»?

– Мы действительно провели очень хороший матч в Словении, как я уже говорил, было очень мало на подготовку. Поэтому нужно было в первую очередь иметь эмоции на эту игру, потому что многие наши игроки после нее едут в сборную. Нужно было выйти на максимальных усилиях и выжать из себя все эмоции, потому что впереди пауза многие будут отдыхать, а наши футболисты будут играть за сборную.

– Как прокомментируете реализацию моментов сегодня? Почему создали не очень много опасных моментов, чего не хватало?

– Не знаю, мы пытались создавать моменты, но не могли забить. Но ничего страшного, главное, что забили больше соперника и победили в этой игре. Думаю, с реализацией все всё хорошо, и в следующих матчах будем это доказывать.

– С какими мыслями выходили на поле, и чувствовали ли, что удастся забить?

–Я в каждой игре выхожу на поле, чтобы забивать и помогать команде. Каждый игрок с линии атаки, выходящий в стартовом составе или взамен, должен понимать, что нужно забивать и приносить «Динамо» победы.

– Трудно ли вам было входить в игру со скамейки запасных по ходу поединка? Легче выходить в стартовом составе?

– Нет, не трудно. Для меня нет большой разницы, когда выходить. Главное, что я играю.

– На поле было много столкновений, предупреждений, изъятий, выходов врачей, чтобы оказать помощь, не слишком ли жесткой получилась игра?

– Все настраивались на это и были готовыми, ведь в прошлом сезоне «Полесье» дважды забрало у нас очки и чуть не оставило нас без чемпионства. Потому мы знали, что будет нелегко, и готовились к этому. Благо, забили свои мячи и победили.

– Расскажите о том, как вам удалось отличиться?

– Увидел, что на фланге есть Коробов, поэтому сместился в центр и ждал от него передачи, а когда она состоялась, нанес удар, даже не смотря на ворота. Вообще Максим принял неплохую форму, и ему часто удается ассистировать. В прошлом матче с "Марибором" он отдал голевую передачу на Пономаренко. Нравится, что он старается, рад, что он во втором поединке отличается результативными действиями.