Молодежка Динамо вырвала волевую победу над Полесьем

В рамках 13-го тура чемпионата Украины среди юношеских команд киевское «Динамо» принимало на загородной клубной базе в Вите-Литовской житомирское «Полесье».

В игре было очень много борьбы, о чем свидетельствуют 12 предупреждений и 2 красные карточки от арбитра матча.

Первыми забили киевляне. На 10-й минуте Матвей Пономаренко открыл счет. На 28-й минуте Кирилл Кобернюк сравнял счет, реализовав пенальти.

Во втором тайме Дмитрий Кремчанин снова вывел динамовцев вперед. Далее команды продолжали искать свои возможности с большим количеством борьбы на поле. Игрок «Динамо» Даниил Ищенко за 2 минуты заработал два предупреждения. Игрок «Полесья» Денис Гришкевич также заработал два предупреждения, но за 5 минут.

В итоге, победа киевлян.

Чемпионат U19. 13-й тур

«Динамо» – «Полесье» – 2:1

Голы: Пономаренко (10), Кремчанин (57) - Кобернюк (28, с пенальти).

Предупреждены: Балаба (27), Саленко (45+2), Коробов (60), Осипенко (73), Ищенко (75), Д.Дикий (80), Кремчанин (88), Суркис (90) - Крамар (43), Ананченко (51), Иванов (55), Гришкевич (86).

Удалены: Ищенко (77) - Гришкевич (90+1).

Видео матча