Молодежка Динамо вырвала волевую победу над Полесьем
Команды встречались в матче 13-го тура молодежного чемпионата Украины
В рамках 13-го тура чемпионата Украины среди юношеских команд киевское «Динамо» принимало на загородной клубной базе в Вите-Литовской житомирское «Полесье».
В игре было очень много борьбы, о чем свидетельствуют 12 предупреждений и 2 красные карточки от арбитра матча.
Первыми забили киевляне. На 10-й минуте Матвей Пономаренко открыл счет. На 28-й минуте Кирилл Кобернюк сравнял счет, реализовав пенальти.
Во втором тайме Дмитрий Кремчанин снова вывел динамовцев вперед. Далее команды продолжали искать свои возможности с большим количеством борьбы на поле. Игрок «Динамо» Даниил Ищенко за 2 минуты заработал два предупреждения. Игрок «Полесья» Денис Гришкевич также заработал два предупреждения, но за 5 минут.
В итоге, победа киевлян.
Чемпионат U19. 13-й тур
«Динамо» – «Полесье» – 2:1
Голы: Пономаренко (10), Кремчанин (57) - Кобернюк (28, с пенальти).
Предупреждены: Балаба (27), Саленко (45+2), Коробов (60), Осипенко (73), Ищенко (75), Д.Дикий (80), Кремчанин (88), Суркис (90) - Крамар (43), Ананченко (51), Иванов (55), Гришкевич (86).
Удалены: Ищенко (77) - Гришкевич (90+1).
Видео матча
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