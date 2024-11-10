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Украина. Премьер лига
10 ноября 2024, 16:00 | Обновлено 10 ноября 2024, 17:01
835
1

Молодежка Динамо вырвала волевую победу над Полесьем

Команды встречались в матче 13-го тура молодежного чемпионата Украины

10 ноября 2024, 16:00 | Обновлено 10 ноября 2024, 17:01
835
1
Молодежка Динамо вырвала волевую победу над Полесьем
ФК Динамо Киев

В рамках 13-го тура чемпионата Украины среди юношеских команд киевское «Динамо» принимало на загородной клубной базе в Вите-Литовской житомирское «Полесье».

В игре было очень много борьбы, о чем свидетельствуют 12 предупреждений и 2 красные карточки от арбитра матча.

Первыми забили киевляне. На 10-й минуте Матвей Пономаренко открыл счет. На 28-й минуте Кирилл Кобернюк сравнял счет, реализовав пенальти.

Во втором тайме Дмитрий Кремчанин снова вывел динамовцев вперед. Далее команды продолжали искать свои возможности с большим количеством борьбы на поле. Игрок «Динамо» Даниил Ищенко за 2 минуты заработал два предупреждения. Игрок «Полесья» Денис Гришкевич также заработал два предупреждения, но за 5 минут.

В итоге, победа киевлян.

Чемпионат U19. 13-й тур

«Динамо» – «Полесье» – 2:1

Голы: Пономаренко (10), Кремчанин (57) - Кобернюк (28, с пенальти).

Предупреждены: Балаба (27), Саленко (45+2), Коробов (60), Осипенко (73), Ищенко (75), Д.Дикий (80), Кремчанин (88), Суркис (90) - Крамар (43), Ананченко (51), Иванов (55), Гришкевич (86).

Удалены: Ищенко (77) - Гришкевич (90+1).

Видео матча

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Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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Falko
Термін "вольова перемога" вживається, коли команда по ходу матчу програвала, але врешті виграла. Тут не той випадок.
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