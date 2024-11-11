Игорь КОСТЮК: «Команда соперника была немного свежей»

Главный тренер «Динамо» Киева U-19 Игорь Костюк прокомментировал победу своих подопечных в матче молодежного чемпионата Украины против «Полесья» U-19 (2:1).

– Вы видели, что команда соперника была немного свежей. В первом тайме не было того, что мы хотели делать, того, что отмечали – это борьба в единоборствах, подбор, также не было нужной концентрации, проигрывали в некоторых компонентах и ​​позволили команде соперника поверить в свои силы. Хотя мы забили мяч, но недоконцентрация сыграла свою роль – и нам забили с пенальти. В принципе, до этого у соперника моментов больше не было.

Во втором тайме немножко перестроились, действовали более агрессивно, начали выигрывать свои единоборства, что привело к забитому мячу. Было удаление, но мы сохранили победу, закрыли зоны и не давали сопернику создавать моменты у своих ворот.

– Сегодня на поле было много борьбы, много желтых карточек, по одному удалению в составах обеих команд, на поле часто выходили врачи оказывать помощь футболистам. Или, по вашему мнению, не слишком жесткой была игра?

– Вы видели, у двух игроков были разбиты головы, соперник традиционно хотел забрать у нас очки, но сегодня мы победили.

– Насколько сложно возвращаться после матчей еврокубков и переключаться на чемпионат Украины? Как настраивались на эту игру?

– Это был главный момент, на котором сегодня концентрировали внимание. Не только команды U-19, но и основные составы, которые возвращаются после еврокубков, испытывая небольшую «просадку». Поэтому хотели сегодня это улучшить и доказать, что мы можем и после еврокубков играть эмоционально. Но, к сожалению, не совсем получилось.

– В прошлом сезоне «Полесье» однажды победило «Динамо», а в другой команды сыграли вничью. Так это неудобный соперник для нас?

– Да, вы видели, у них хорошие исполнители, которые очень агрессивно играют. Нам не хватило свежести, чтобы быстрее и качественнее играть. Особенно это касается защитников, которые должны были быстрее разворачивать мяч и доставлять его в свободные зоны. А они неточно отдавали передачи, неправильно открывались, поэтому попадали высокий прессинг команды соперника. Мы же отмечали, что нужно эту группу отрезать. Но есть то, что имеем. Одержали победу, будем разбирать игру и готовиться дальше.

– Чем команда планирует заниматься в течение следующих дней во время паузы на матчи сборных команд?

– Многие наши игроки, а именно восемь футболистов едут в сборную, а другие будут восстанавливаться, потому что мы провели насыщенный цикл. Те, кто меньше играл, будут тренироваться, сыграют контрольную игру, а остальные будут восстанавливаться и готовиться к следующей игре с «Черноморцем».