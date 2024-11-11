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  4. Шандрук озвучил рецепт победы над Рухом. Что помогло Вересу?
Украина. Премьер лига
11 ноября 2024, 11:21 |
172
0

Шандрук озвучил рецепт победы над Рухом. Что помогло Вересу?

Олег Шандрук благодарен своим подопечным

11 ноября 2024, 11:21 |
172
0
Шандрук озвучил рецепт победы над Рухом. Что помогло Вересу?
НК Верес. Олег Шандрук

Главный тренер «Вереса» Олег Шандрук оценил победу своей команды в матче 13-го тура УПЛ, где команда соревновались со львовским «Рухом» (2:0). Специалист поблагодарил своих подопечных.

«Эмоции – положительные. Мы сегодня выиграли. Благодаря чему? Благодаря дисциплине! В первую очередь тактической. И благодаря желанию и страсти. Чувствовалось с первой и до последней секунды матча, что наши игроки сегодня не отдадут «Руху» даже ничью.

Быстрые мячи всегда придают уверенность. Забили два гола, создали еще не менее двух стопроцентных случаев. Это лишь придало нам уверенность. И мы в общем-то очень уверенно первый тайм провели.

Впереди у нас двухнедельная пауза в чемпионате. Дадим ребятам несколько выходных. После этого приступим к подготовке к матчу с Александрией. Лидер чемпионата. Это будет интересное противостояние. Но наша игра вселяет надежду. Будем готовиться по привычному графику. Планируем также провести двустороннюю игру для поддержания тонуса футболистов, привлекая игроков юношеской команды», – заявил Шандрук.

В нынешнем сезоне «Верес» занимает восьмую строчку турнирной таблицы УПЛ, имея в своем активе 15 баллов после 13 сыгранных матчей.

Ранее свое мнение по поводу матча высказал лидер «Вереса» Виталий Дахновский.

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Олег Шандрук Верес Ровно Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Рух Львов
Олег Вахоцкий Источник: ФК Верес
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