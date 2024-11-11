ВИДЕО. Милевский забил чудо-гол в медиалиге и отпраздновал, как Роналду
Артем исполнил футбольный буллит
Бывший форвард сборной Украины Артем Милевский в настоящее время выступает в украинской футбольной медиалиге за команду «IGNIS». В прошлый уик-энд Милевский и Ко встречались с «Рух Медиа» в рамках очередного тура соревнований.
Артём Милевский отметился чудо-голом, реализовав пенальти (в медиалиге они пробиваются, как хоккейные буллиты). Артем красиво перекинул голкипера, выйдя один на один с тем. После забитого мяча Артем отметил в стиле Криштиану Роналду.
Ранее сообщалось, что Артём Милевский помирился со своим давним другом Александром Алиевым.
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