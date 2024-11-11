Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Милевский забил чудо-гол в медиалиге и отпраздновал, как Роналду
Украина. Премьер лига
11 ноября 2024, 15:21 | Обновлено 11 ноября 2024, 15:26
670
3

ВИДЕО. Милевский забил чудо-гол в медиалиге и отпраздновал, как Роналду

Артем исполнил футбольный буллит

11 ноября 2024, 15:21 | Обновлено 11 ноября 2024, 15:26
670
3
ВИДЕО. Милевский забил чудо-гол в медиалиге и отпраздновал, как Роналду
Instagram. Артем Милевский

Бывший форвард сборной Украины Артем Милевский в настоящее время выступает в украинской футбольной медиалиге за команду «IGNIS». В прошлый уик-энд Милевский и Ко встречались с «Рух Медиа» в рамках очередного тура соревнований.

Артём Милевский отметился чудо-голом, реализовав пенальти (в медиалиге они пробиваются, как хоккейные буллиты). Артем красиво перекинул голкипера, выйдя один на один с тем. После забитого мяча Артем отметил в стиле Криштиану Роналду.

Ранее сообщалось, что Артём Милевский помирился со своим давним другом Александром Алиевым.

По теме:
Милевский признался, есть ли в УПЛ новые Милевский и Алиев
«Был бы Алиев и я на поле...» Милевский – о матче Динамо с Шахтером
Милевский признался, можно ли поздравлять Динамо с чемпионством
Артем Милевский IGNIS
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Крейчикова отреагировала на насмешки по поводу своей внешности
Теннис | 10 ноября 2024, 16:57 6
Крейчикова отреагировала на насмешки по поводу своей внешности
Крейчикова отреагировала на насмешки по поводу своей внешности

Чешка разочарована высказыванием американского журналиста

Так был ли офсайд? Обнародован четкий кадр положения ноги Левандовски
Футбол | 11 ноября 2024, 08:05 4
Так был ли офсайд? Обнародован четкий кадр положения ноги Левандовски
Так был ли офсайд? Обнародован четкий кадр положения ноги Левандовски

После настолько детального изображения у фанатов вряд ли останутся вопросы

Где смотреть онлайн бой Джейк Пол – Майк Тайсон
Бокс | 11.11.2024, 12:32
Где смотреть онлайн бой Джейк Пол – Майк Тайсон
Где смотреть онлайн бой Джейк Пол – Майк Тайсон
Игроку Челси не понравилось, что его заменили на Мудрика. Что случилось?
Футбол | 11.11.2024, 14:49
Игроку Челси не понравилось, что его заменили на Мудрика. Что случилось?
Игроку Челси не понравилось, что его заменили на Мудрика. Что случилось?
Барселона сенсационно проиграла в матче Ла Лиги. Какой отрыв от Реала?
Футбол | 10.11.2024, 23:59
Барселона сенсационно проиграла в матче Ла Лиги. Какой отрыв от Реала?
Барселона сенсационно проиграла в матче Ла Лиги. Какой отрыв от Реала?
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
protasov_lyopu_dadaj
уже даже прыгнуть не в состоянии
Ответить
+1
cooperchack
Пузо помешало нормально приземлиться;)
Ответить
+1
Людмила Павловська
Гол супер. Клас не пропьєш. 
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Лунин не поедет в сборную на решающие матчи ЛН. Это не травма. Кто заменит?
Лунин не поедет в сборную на решающие матчи ЛН. Это не травма. Кто заменит?
09.11.2024, 20:23 34
Футбол
«Это проблема». Анчелотти – об игре Реала с ассистом и клиншитом от Лунина
«Это проблема». Анчелотти – об игре Реала с ассистом и клиншитом от Лунина
09.11.2024, 18:59
Футбол
Джервонта ДЭВИС: «Знаете, что я бы сделал с Флойдом Мейвезером в бою?»
Джервонта ДЭВИС: «Знаете, что я бы сделал с Флойдом Мейвезером в бою?»
10.11.2024, 00:11 2
Бокс
Стала известна причина смерти украинского боксера-чемпиона
Стала известна причина смерти украинского боксера-чемпиона
09.11.2024, 19:11
Бокс
Довбик снова останется без тренера. Заменить Юрича может легенда футбола
Довбик снова останется без тренера. Заменить Юрича может легенда футбола
09.11.2024, 22:25 3
Футбол
«Есть только 2 вратаря, которые лучше него». Реакция фанов на ассист Лунина
«Есть только 2 вратаря, которые лучше него». Реакция фанов на ассист Лунина
09.11.2024, 18:14 4
Футбол
Место Усика просто шокирует. BoxRec обновил рейтинг лучших боксеров мира
Место Усика просто шокирует. BoxRec обновил рейтинг лучших боксеров мира
11.11.2024, 07:48 8
Бокс
Бывшая жена украинского боксера-чемпиона прокомментировала его смерть
Бывшая жена украинского боксера-чемпиона прокомментировала его смерть
09.11.2024, 22:03 3
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем