ВИДЕО. Милевский забил чудо-гол в медиалиге и отпраздновал, как Роналду

Бывший форвард сборной Украины Артем Милевский в настоящее время выступает в украинской футбольной медиалиге за команду «IGNIS». В прошлый уик-энд Милевский и Ко встречались с «Рух Медиа» в рамках очередного тура соревнований.

Артём Милевский отметился чудо-голом, реализовав пенальти (в медиалиге они пробиваются, как хоккейные буллиты). Артем красиво перекинул голкипера, выйдя один на один с тем. После забитого мяча Артем отметил в стиле Криштиану Роналду.

Ранее сообщалось, что Артём Милевский помирился со своим давним другом Александром Алиевым.