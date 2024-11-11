Звездный одноклубник Мудрика может стать первым трансфером Аморима в МЮ

«Манчестер Юнайтед» сделал предложение лондонскому «Челси» по трансферу французского полузащитника «синих» Кристофера Нкунку. Об этом пишет Get French Football News.

По информации источника, француз недоволен своим игровым временем под руководством Энцо Марески. Он лишь один раз в этом сезоне попал в стартовый состав на матч АПЛ, а всего провел в турнире всего 154 минуты.

Отмечается, что игрок раздумывает над своим ближайшим будущим в «Челси», но еще не сообщал клуб о своем желании покинуть команду.

В нынешнем сезоне «Челси» занимает третье место турнирной таблицы, имея в своем активе 19 баллов после 11 сыгранных матчей. Уже ближайшее время португальский специалист Рубен Аморим приступит к работе в «Манчестер Юнайтед». Португалец поделился ожиданиями от работы в АПЛ.