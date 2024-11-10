Экс-тренер Шахтера мог заменить тен Хага в МЮ. Почему отказался?

Бывший наставник донецкого «Шахтера» Роберто Де Дзерби, ныне возглавляющий французский «Марсель», мог заменить Эрика тен Хага на тренерской скамье «Манчестер Юнайтед».

Как пишет издание L'Équipe, итальянец обратился к игрокам своей команды после поражения от «Осера», заявив, что мог возглавить «красных дьяволов».

Сообщается, что итальянец получил проектор и показал команде предложение контракта от «Манчестер Юнайтед» с загрязненными финансовыми деталями, но так, чтобы был виден логотип клуба.

«Вот где я мог быть, но ставлю свою страсть выше денег. Я пришел в «Марсель» за страстью», – сказал Роберто.

Уже в ближайшее время «красных дьяволов» возглавит Рубен Аморим. Португалец поделился своими эмоциями от предстоящей работы в АПЛ.