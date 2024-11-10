Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Экс-тренер Шахтера мог заменить тен Хага в МЮ. Почему отказался?
Англия
10 ноября 2024, 13:06 |
573
0

Экс-тренер Шахтера мог заменить тен Хага в МЮ. Почему отказался?

Роберто Де Дзерби отказался от предложения «красных дьяволов»

10 ноября 2024, 13:06 |
573
0
Экс-тренер Шахтера мог заменить тен Хага в МЮ. Почему отказался?
Getty Images/Global Images Ukraine. Роберто Де Дзерби

Бывший наставник донецкого «Шахтера» Роберто Де Дзерби, ныне возглавляющий французский «Марсель», мог заменить Эрика тен Хага на тренерской скамье «Манчестер Юнайтед».

Как пишет издание L'Équipe, итальянец обратился к игрокам своей команды после поражения от «Осера», заявив, что мог возглавить «красных дьяволов».

Сообщается, что итальянец получил проектор и показал команде предложение контракта от «Манчестер Юнайтед» с загрязненными финансовыми деталями, но так, чтобы был виден логотип клуба.

«Вот где я мог быть, но ставлю свою страсть выше денег. Я пришел в «Марсель» за страстью», – сказал Роберто.

Уже в ближайшее время «красных дьяволов» возглавит Рубен Аморим. Португалец поделился своими эмоциями от предстоящей работы в АПЛ.

По теме:
Манчестер Сити может «украсть» у Ливерпуля чемпиона Европы
Бывший защитник Манчестер Сити может стать первым трансфером Аморима в МЮ
ФОТО. Мудрик расскрыл секрет лифтовых фото? Новый пост Михаила
Роберто Де Дзерби Марсель Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг Рубен Аморим чемпионат Англии по футболу чемпионат Франции по футболу
Олег Вахоцкий Источник: L'Equipe
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

MEGOGO покажет матч Лиги наций Украина - Грузия. Полная программа эфиров
Футбол | 10 ноября 2024, 13:15 0
MEGOGO покажет матч Лиги наций Украина - Грузия. Полная программа эфиров
MEGOGO покажет матч Лиги наций Украина - Грузия. Полная программа эфиров

С 11-го по 17 ноября телеканал покажет 11 матчей в цифровом эфире Т2 и кабельных сетях

Умер известный украинский боксер-чемпион. Детали неизвестны
Бокс | 09 ноября 2024, 15:19 18
Умер известный украинский боксер-чемпион. Детали неизвестны
Умер известный украинский боксер-чемпион. Детали неизвестны

Вячеславу Узелкову было 45 лет

«Я фанат его стиля. Хочу боя». Чжилей назвал фаворита реванша Усик – Фьюри
Бокс | 10.11.2024, 08:50
«Я фанат его стиля. Хочу боя». Чжилей назвал фаворита реванша Усик – Фьюри
«Я фанат его стиля. Хочу боя». Чжилей назвал фаворита реванша Усик – Фьюри
ДЕВУШКА ДНЯ. Анастасия Лунина, вдохновляющая Андрея на подвиги
Футбол | 10.11.2024, 06:39
ДЕВУШКА ДНЯ. Анастасия Лунина, вдохновляющая Андрея на подвиги
ДЕВУШКА ДНЯ. Анастасия Лунина, вдохновляющая Андрея на подвиги
Кличко отреагировал на смерть украинского боксера, у которого был пояс WBA
Бокс | 09.11.2024, 19:38
Кличко отреагировал на смерть украинского боксера, у которого был пояс WBA
Кличко отреагировал на смерть украинского боксера, у которого был пояс WBA
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ПОВОРОЗНЮК: Бегут как бык на красный. А то великие ходили, трясли задницами
ПОВОРОЗНЮК: Бегут как бык на красный. А то великие ходили, трясли задницами
08.11.2024, 22:51 5
Футбол
На радость Лунину? Куртуа может покинуть Реал ради другого участника ЛЧ
На радость Лунину? Куртуа может покинуть Реал ради другого участника ЛЧ
08.11.2024, 08:25 11
Футбол
«Я умру?» Майк Тайсон рассказал о проблемах со здоровьем
«Я умру?» Майк Тайсон рассказал о проблемах со здоровьем
08.11.2024, 17:42 1
Бокс
ВИДЕО. Как это случилось? Лунин отметился голевой передачей в матче Ла Лиги
ВИДЕО. Как это случилось? Лунин отметился голевой передачей в матче Ла Лиги
09.11.2024, 16:33 4
Футбол
Эдди ХИРН: «Нам пришлось согласиться на бой с украинцем»
Эдди ХИРН: «Нам пришлось согласиться на бой с украинцем»
08.11.2024, 11:31
Бокс
ФОТО. Мудрик снова взялся за своё. Новая странная активность украинца
ФОТО. Мудрик снова взялся за своё. Новая странная активность украинца
09.11.2024, 04:20 6
Футбол
Лунин дал понять, почему не приедет в состав сборной Украины
Лунин дал понять, почему не приедет в состав сборной Украины
09.11.2024, 20:45 7
Футбол
ХОЛМС: «Только один боксер был сильнее Майка Тайсона и Мухаммеда Али»
ХОЛМС: «Только один боксер был сильнее Майка Тайсона и Мухаммеда Али»
09.11.2024, 07:49 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем