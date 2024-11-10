Экс-тренер Шахтера мог заменить тен Хага в МЮ. Почему отказался?
Роберто Де Дзерби отказался от предложения «красных дьяволов»
Бывший наставник донецкого «Шахтера» Роберто Де Дзерби, ныне возглавляющий французский «Марсель», мог заменить Эрика тен Хага на тренерской скамье «Манчестер Юнайтед».
Как пишет издание L'Équipe, итальянец обратился к игрокам своей команды после поражения от «Осера», заявив, что мог возглавить «красных дьяволов».
Сообщается, что итальянец получил проектор и показал команде предложение контракта от «Манчестер Юнайтед» с загрязненными финансовыми деталями, но так, чтобы был виден логотип клуба.
«Вот где я мог быть, но ставлю свою страсть выше денег. Я пришел в «Марсель» за страстью», – сказал Роберто.
Уже в ближайшее время «красных дьяволов» возглавит Рубен Аморим. Португалец поделился своими эмоциями от предстоящей работы в АПЛ.
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