Александр ЯЦЫК: «Хотели победить, но случилось иначе»
Полузащитник прокомментировал поражение в матче с «Шахтером»
Александр Яцик, арендованный в «Динамо» игрок «Зари», поделился мнениями по поводу поражения в матче 13-го тура УПЛ против донецкого «Шахтера» (1:3).
– Впечатления от сегодняшнего матча?
– Хороший соперник, хороший матч. Я считаю, много сегодня было эмоций. Такие матчи с удовольствием играешь, на все 100 процентов выкладываешься и хочешь победить.
– Что случилось во 2-м тайме?
– Что же случилось? Вы же смотрели футбол? Пенальти, потом снова как-то вошли в состояние закончили играть после пенальти.
– Почему пенальти сломал? Почему кончили играть?
– Не знаю, я не могу ответить на этот вопрос.
– Какое настроение? Сегодня команда рассчитывала на положительный для себя результат?
– Конечно. Зачем выходить на игру, если ты не хочешь победить?
– Разные ситуации бывают. Против сильного соперника иногда команды выходят с целью набрать очки – это может быть и ничья.
– Ну, мы выходили набрать очки, играли на победу. Хотели победить, но случилось иначе.
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