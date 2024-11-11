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  4. Александр ЯЦЫК: «Хотели победить, но случилось иначе»
Украина. Премьер лига
11 ноября 2024, 04:59 | Обновлено 11 ноября 2024, 05:02
76
0

Александр ЯЦЫК: «Хотели победить, но случилось иначе»

Полузащитник прокомментировал поражение в матче с «Шахтером»

11 ноября 2024, 04:59 | Обновлено 11 ноября 2024, 05:02
76
0
Александр ЯЦЫК: «Хотели победить, но случилось иначе»
ФК Заря. Александр Яцык

Александр Яцик, арендованный в «Динамо» игрок «Зари», поделился мнениями по поводу поражения в матче 13-го тура УПЛ против донецкого «Шахтера» (1:3).

– Впечатления от сегодняшнего матча?

– Хороший соперник, хороший матч. Я считаю, много сегодня было эмоций. Такие матчи с удовольствием играешь, на все 100 процентов выкладываешься и хочешь победить.

– Что случилось во 2-м тайме?

– Что же случилось? Вы же смотрели футбол? Пенальти, потом снова как-то вошли в состояние закончили играть после пенальти.

– Почему пенальти сломал? Почему кончили играть?

– Не знаю, я не могу ответить на этот вопрос.

– Какое настроение? Сегодня команда рассчитывала на положительный для себя результат?

– Конечно. Зачем выходить на игру, если ты не хочешь победить?

– Разные ситуации бывают. Против сильного соперника иногда команды выходят с целью набрать очки – это может быть и ничья.

– Ну, мы выходили набрать очки, играли на победу. Хотели победить, но случилось иначе.

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Андрій Вітренко Источник: УПЛ-ТВ
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