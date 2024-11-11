На сколько отстал Лунин от победителя? Названы очки топ-десятки Яшин Трофи

Стали известны набранные очки и полные результаты голосования за Yashin Trophy 2024 во время церемонии вручения Золотого мяча.

Украинский голкипер мадридского Реала Андрей Лунин занял третье место в голосовании за лучшего вратаря мира, набрав 112 очков.

Победителем стал аргентинский кипер Астон Виллы Эмилиано Мартинес (276 балла), второе место занял испанец Унаи Симон из Атлетика Бильбао (213 пунктов).

В голосовании принимали участие 99 журналистов, выбиравших свою тройку лучших голкиперов. 13 респондентов поставили Лунина на первое место. Это были представители следующих стран: Ангола, Бенин, Южная Корея, Египет, Гвинея, Экваториальная Гвинея, Венгрия, Северная Македония, Марокко, Намибия, Др Конго, Сальвадор, Уругвай.

Лунин вошел в топ-3 в рейтингах 36 членов жюри. Но украинский журналист Игорь Линник не включил Лунина в свою тройку (его топ-3: Эмилиано Мартинес, Ян Зоммер и Гиорги Мамардашвили).

Yashin Trophy 2024. Результаты голосования: