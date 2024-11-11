На сколько отстал Лунин от победителя? Названы очки топ-десятки Яшин Трофи
В топ-3 вошли Эмилиано Мартинес, Унаи Симон, Андрей Лунин
Стали известны набранные очки и полные результаты голосования за Yashin Trophy 2024 во время церемонии вручения Золотого мяча.
Украинский голкипер мадридского Реала Андрей Лунин занял третье место в голосовании за лучшего вратаря мира, набрав 112 очков.
Победителем стал аргентинский кипер Астон Виллы Эмилиано Мартинес (276 балла), второе место занял испанец Унаи Симон из Атлетика Бильбао (213 пунктов).
В голосовании принимали участие 99 журналистов, выбиравших свою тройку лучших голкиперов. 13 респондентов поставили Лунина на первое место. Это были представители следующих стран: Ангола, Бенин, Южная Корея, Египет, Гвинея, Экваториальная Гвинея, Венгрия, Северная Македония, Марокко, Намибия, Др Конго, Сальвадор, Уругвай.
Лунин вошел в топ-3 в рейтингах 36 членов жюри. Но украинский журналист Игорь Линник не включил Лунина в свою тройку (его топ-3: Эмилиано Мартинес, Ян Зоммер и Гиорги Мамардашвили).
Yashin Trophy 2024. Результаты голосования:
- 1. Эмилиано Мартинес (Аргентина, Астон Вилла) – 276 очков
- 2. Унаи Симон (Испания, Атлетик Бильбао) – 213 очков
- 3. Андрей Лунин (Украина, Реал) – 112 очков
- 4. Джанлуиджи Доннарумма (Италия, ПСЖ) – 58 очков
- 5. Майк Меньян (Франция, Милан) – 56 очков
- 6. Ян Зоммер (Швейцария, Интер) – 51 очко
- 7. Гиорги Мамардашвили (Грузия, Валенсия) – 50 очков
- 8. Диого Кошта (Португалия, Порту) – 28 очков
- 9. Ронвен Уильямс (ЮАР, Мамелоди Сандаунз) – 27 очков
- 10. Грегор Кобель (Швейцария, Боруссия Д) – 20 очков
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