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11 ноября 2024, 03:17 | Обновлено 11 ноября 2024, 03:20
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0

На сколько отстал Лунин от победителя? Названы очки топ-десятки Яшин Трофи

В топ-3 вошли Эмилиано Мартинес, Унаи Симон, Андрей Лунин

11 ноября 2024, 03:17 | Обновлено 11 ноября 2024, 03:20
65
0
На сколько отстал Лунин от победителя? Названы очки топ-десятки Яшин Трофи
2024 Ballon d'Or

Стали известны набранные очки и полные результаты голосования за Yashin Trophy 2024 во время церемонии вручения Золотого мяча.

Украинский голкипер мадридского Реала Андрей Лунин занял третье место в голосовании за лучшего вратаря мира, набрав 112 очков.

Победителем стал аргентинский кипер Астон Виллы Эмилиано Мартинес (276 балла), второе место занял испанец Унаи Симон из Атлетика Бильбао (213 пунктов).

В голосовании принимали участие 99 журналистов, выбиравших свою тройку лучших голкиперов. 13 респондентов поставили Лунина на первое место. Это были представители следующих стран: Ангола, Бенин, Южная Корея, Египет, Гвинея, Экваториальная Гвинея, Венгрия, Северная Македония, Марокко, Намибия, Др Конго, Сальвадор, Уругвай.

Лунин вошел в топ-3 в рейтингах 36 членов жюри. Но украинский журналист Игорь Линник не включил Лунина в свою тройку (его топ-3: Эмилиано Мартинес, Ян Зоммер и Гиорги Мамардашвили).

Yashin Trophy 2024. Результаты голосования:

  • 1. Эмилиано Мартинес (Аргентина, Астон Вилла) – 276 очков
  • 2. Унаи Симон (Испания, Атлетик Бильбао) – 213 очков
  • 3. Андрей Лунин (Украина, Реал) – 112 очков
  • 4. Джанлуиджи Доннарумма (Италия, ПСЖ) – 58 очков
  • 5. Майк Меньян (Франция, Милан) – 56 очков
  • 6. Ян Зоммер (Швейцария, Интер) – 51 очко
  • 7. Гиорги Мамардашвили (Грузия, Валенсия) – 50 очков
  • 8. Диого Кошта (Португалия, Порту) – 28 очков
  • 9. Ронвен Уильямс (ЮАР, Мамелоди Сандаунз) – 27 очков
  • 10. Грегор Кобель (Швейцария, Боруссия Д) – 20 очков

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Yashin Trophy Астон Вилла Золотой мяч Реал Мадрид Андрей Лунин Эмилиано Мартинес Унаи Симон лучший вратарь Ян Зоммер Джанлуиджи Доннарумма Майк Меньян Грегор Кобель Диогу Кошта Гиорги Мамардашвили
Николай Степанов Источник: L'Equipe
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