Владислав ВОЙЦЕХОВСЬКИЙ: «Нас преследует нефарт»

Хавбек «Левого Берега» Владислав Войцеховский прокомментировал результат поединка против «Ингульца» в 13-м туре УПЛ (0:0).

– Принципиальный матч «за шесть очков» с «Ингульцем» завершился со счетом 0:0. Наверное, не на такой результат надеялись?

– Мы надеялись и настраивались на победу. Очень досадно, что не удалось забить. Создаем моменты, но мяч не идет в ворота. Будем продолжать работу над этим компонентом.

Возможно, нас преследует нефарт. Однако, считаю, когда мы забьем – нас должно прорвать.

– Было ли ощутимо отсутствие Руслана Дедуха, пропускавшего матч с «Ингульцем» из-за дисквалификации?

– Для нас ощущается отсутствие каждого игрока. В этом матче вместо Руслана вышел Сергей Косовский, который, я думаю, достойно вошел в игру и продемонстрировал свои лучшие качества.

– Далее нас ожидает пауза на матчи сборных. Это возможность перезагрузиться и войти в заключительный отрезок года сверхмотивированными?

– Конечно. Нам уже некуда отступать. Нужно не только набирать ничьи, но радовать своих болельщиков победами.