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Англия
11 ноября 2024, 01:59 | Обновлено 11 ноября 2024, 02:05
137
0

АРТЕТА: «Мы доминировали над ними и были лучшей командой»

Наставник «Арсенала» недоволен результатом поединка против «Челси»

11 ноября 2024, 01:59 | Обновлено 11 ноября 2024, 02:05
137
0
АРТЕТА: «Мы доминировали над ними и были лучшей командой»
Getty Images/Global Images Ukraine. Микель Артета

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета проанализировал ничейный результат в матче 11-го тура АПЛ против «Челси» (1:1).

«Я думаю, что мы доминировали над ними и были лучшей командой во многих фазах и ситуациях игры, но после выхода вперед были очень разочарованы тем, как мы пропустили гол. Так плохо отыграли в том эпизоде, это не наши стандарты, и мы этого не принимаем.

После этого реакция была невероятной против этой команды, учитывая те проблемы, которые мы им создали, и то, насколько агрессивно мы действовали. Я действительно горжусь игроками, но мы были здесь, чтобы набрать три очка, и нам это не удалось.

Что не понравилось? Стандарт второй фазы – мы не были организованы. Мы не перестраиваемся достаточно быстро, и нельзя допустить, чтобы произошел подобный пас», – сказал Артета.

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Андрій Вітренко Источник: Eurosport
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