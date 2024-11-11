АРТЕТА: «Мы доминировали над ними и были лучшей командой»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета проанализировал ничейный результат в матче 11-го тура АПЛ против «Челси» (1:1).

«Я думаю, что мы доминировали над ними и были лучшей командой во многих фазах и ситуациях игры, но после выхода вперед были очень разочарованы тем, как мы пропустили гол. Так плохо отыграли в том эпизоде, это не наши стандарты, и мы этого не принимаем.

После этого реакция была невероятной против этой команды, учитывая те проблемы, которые мы им создали, и то, насколько агрессивно мы действовали. Я действительно горжусь игроками, но мы были здесь, чтобы набрать три очка, и нам это не удалось.

Что не понравилось? Стандарт второй фазы – мы не были организованы. Мы не перестраиваемся достаточно быстро, и нельзя допустить, чтобы произошел подобный пас», – сказал Артета.