Тоттенхэм – Ипсвич – 1:2. Долгожданная победа. Видео голов и обзор матча

10 ноября состоялись заключительные матчи 11-го тура Английской Премьер-лиги.

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Лондонский «Тоттенхэм» на своем поле принимал клуб «Ипсвич».

Поединок закончился неожиданным триумфом гостей со счетом 2:1. «Ипсвич» впервые с 2002 года оформил победу в рамках АПЛ.

В турнирной таблице «Ипсвич» вышел из зоны вылета – 17-е место. «Тоттенхэм» оказался на 10 строчке, имея в активе 16 баллов.

АПЛ. 11-й тур, 10 ноября

«Тоттенхэм» – «Ипсвич» – 1:2

Голы: Бентанкур, 69 – Смодич, 31, Дилеп, 43

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