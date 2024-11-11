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Англия
11 ноября 2024, 01:25 | Обновлено 11 ноября 2024, 01:45
27
0

Тоттенхэм – Ипсвич – 1:2. Долгожданная победа. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор поединка 11-го тура АПЛ

11 ноября 2024, 01:25 | Обновлено 11 ноября 2024, 01:45
27
0
Тоттенхэм – Ипсвич – 1:2. Долгожданная победа. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

10 ноября состоялись заключительные матчи 11-го тура Английской Премьер-лиги.

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Лондонский «Тоттенхэм» на своем поле принимал клуб «Ипсвич».

Поединок закончился неожиданным триумфом гостей со счетом 2:1. «Ипсвич» впервые с 2002 года оформил победу в рамках АПЛ.

В турнирной таблице «Ипсвич» вышел из зоны вылета – 17-е место. «Тоттенхэм» оказался на 10 строчке, имея в активе 16 баллов.

АПЛ. 11-й тур, 10 ноября

«Тоттенхэм»«Ипсвич» – 1:2

Голы: Бентанкур, 69 – Смодич, 31, Дилеп, 43

Видео голов и обзор матча

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Тоттенхэм Ипсвич чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига видео голов и обзор
Андрій Вітренко
Андрій Вітренко Sport.ua
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