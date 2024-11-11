Тоттенхэм – Ипсвич – 1:2. Долгожданная победа. Видео голов и обзор матча
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10 ноября состоялись заключительные матчи 11-го тура Английской Премьер-лиги.
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Лондонский «Тоттенхэм» на своем поле принимал клуб «Ипсвич».
Поединок закончился неожиданным триумфом гостей со счетом 2:1. «Ипсвич» впервые с 2002 года оформил победу в рамках АПЛ.
В турнирной таблице «Ипсвич» вышел из зоны вылета – 17-е место. «Тоттенхэм» оказался на 10 строчке, имея в активе 16 баллов.
АПЛ. 11-й тур, 10 ноября
«Тоттенхэм» – «Ипсвич» – 1:2
Голы: Бентанкур, 69 – Смодич, 31, Дилеп, 43
Видео голов и обзор матча
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