Ничто не вечно. Барселона прервала свою голевую серию в официальных играх
Каталонская команда не забила впервые с марта
10 ноября состоялся заключительный матч 13-го тура Ла лиги между клубами «Реал Сосьедад» и «Барселона». Матч проходил на стадионе «Реал Арена» в Сан-Себастьяне.
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Поединок закончился минимальной победой «Реала» со счетом 1:0.
Каталонский клуб не отличился в матче, чем прервал свою длительную голевую серию, которая длилась восемь месяцев.
Команда последний раз не забивала в официальной встречи еще третьего марта. Тогда в рамках Ла лиги «Барселона» сыграла 0:0 с «Атлетиком» из Бильбао.
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