Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ничто не вечно. Барселона прервала свою голевую серию в официальных играх
Испания
11 ноября 2024, 06:42 | Обновлено 11 ноября 2024, 06:43
1354
0

Ничто не вечно. Барселона прервала свою голевую серию в официальных играх

Каталонская команда не забила впервые с марта

11 ноября 2024, 06:42 | Обновлено 11 ноября 2024, 06:43
1354
0
Ничто не вечно. Барселона прервала свою голевую серию в официальных играх
Getty Images/Global Images Ukraine

10 ноября состоялся заключительный матч 13-го тура Ла лиги между клубами «Реал Сосьедад» и «Барселона». Матч проходил на стадионе «Реал Арена» в Сан-Себастьяне.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Поединок закончился минимальной победой «Реала» со счетом 1:0.

Каталонский клуб не отличился в матче, чем прервал свою длительную голевую серию, которая длилась восемь месяцев.

Команда последний раз не забивала в официальной встречи еще третьего марта. Тогда в рамках Ла лиги «Барселона» сыграла 0:0 с «Атлетиком» из Бильбао.

По теме:
Так был ли офсайд? Обнародован четкий кадр положения ноги Левандовского
Реал Сосьедад – Барселона – 1:0. Второе поражение Флика. Видео гола, обзор
Барселона сенсационно проиграла в матче Ла Лиги. Какой отрыв от Реала?
Барселона чемпионат Испании по футболу Ла Лига Реал Сосьедад Атлетик Бильбао
Андрій Вітренко
Андрій Вітренко Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Прощальный матч Аморима. Дьокереш вновь забил?
Футбол | 11 ноября 2024, 05:56 0
ВИДЕО. Прощальный матч Аморима. Дьокереш вновь забил?
ВИДЕО. Прощальный матч Аморима. Дьокереш вновь забил?

Спортинг продолжает лидировать в чемпионате Португалии

Гвардиола объяснил, почему Манчестер Сити проиграл четвертый матч подряд
Футбол | 10 ноября 2024, 08:25 8
Гвардиола объяснил, почему Манчестер Сити проиграл четвертый матч подряд
Гвардиола объяснил, почему Манчестер Сити проиграл четвертый матч подряд

«Горожане» уступили в АПЛ «Брайтону» 1:2

За какой бой легендарный Майк Тайсон заработал более 100 млн долларов?
Бокс | 11.11.2024, 00:29
За какой бой легендарный Майк Тайсон заработал более 100 млн долларов?
За какой бой легендарный Майк Тайсон заработал более 100 млн долларов?
ОФИЦИАЛЬНО. У Довбика будет новый тренер. Рома наконец-то уволила Юрича
Футбол | 10.11.2024, 18:45
ОФИЦИАЛЬНО. У Довбика будет новый тренер. Рома наконец-то уволила Юрича
ОФИЦИАЛЬНО. У Довбика будет новый тренер. Рома наконец-то уволила Юрича
Тайсон Фьюри назвал боксера, который и в 90 лет нокаутирует любого
Бокс | 10.11.2024, 09:21
Тайсон Фьюри назвал боксера, который и в 90 лет нокаутирует любого
Тайсон Фьюри назвал боксера, который и в 90 лет нокаутирует любого
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Этого не было ни у Куртуа, ни у Касильяса. Лунин сделал невероятное в Реале
Этого не было ни у Куртуа, ни у Касильяса. Лунин сделал невероятное в Реале
09.11.2024, 19:21 2
Футбол
Место Усика просто шокирует. BoxRec обновил рейтинг лучших боксеров мира
Место Усика просто шокирует. BoxRec обновил рейтинг лучших боксеров мира
11.11.2024, 07:48 3
Бокс
«Это проблема». Анчелотти – об игре Реала с ассистом и клиншитом от Лунина
«Это проблема». Анчелотти – об игре Реала с ассистом и клиншитом от Лунина
09.11.2024, 18:59
Футбол
Коко Гофф и Чжэн Циньвень определили победительницу Итогового турнира WTA
Коко Гофф и Чжэн Циньвень определили победительницу Итогового турнира WTA
09.11.2024, 21:17 14
Теннис
Отдал 4 передачи. Обнародована оценка Мудрика за суперматч Челси – Арсенал
Отдал 4 передачи. Обнародована оценка Мудрика за суперматч Челси – Арсенал
10.11.2024, 21:53
Футбол
Звезды Реала – за отставку Анчелотти. Известны позиции Мбаппе и Винисиуса
Звезды Реала – за отставку Анчелотти. Известны позиции Мбаппе и Винисиуса
09.11.2024, 08:21 7
Футбол
Леннокс ЛЬЮИС: «Сейчас есть один убийца королей в боксе. И это не Усик»
Леннокс ЛЬЮИС: «Сейчас есть один убийца королей в боксе. И это не Усик»
11.11.2024, 01:18
Бокс
Где смотреть онлайн бой Джейк Пол – Майк Тайсон
Где смотреть онлайн бой Джейк Пол – Майк Тайсон
09.11.2024, 22:08
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем