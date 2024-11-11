Ничто не вечно. Барселона прервала свою голевую серию в официальных играх

10 ноября состоялся заключительный матч 13-го тура Ла лиги между клубами «Реал Сосьедад» и «Барселона». Матч проходил на стадионе «Реал Арена» в Сан-Себастьяне.

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Поединок закончился минимальной победой «Реала» со счетом 1:0.

Каталонский клуб не отличился в матче, чем прервал свою длительную голевую серию, которая длилась восемь месяцев.

Команда последний раз не забивала в официальной встречи еще третьего марта. Тогда в рамках Ла лиги «Барселона» сыграла 0:0 с «Атлетиком» из Бильбао.