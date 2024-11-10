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  4. Не КриРо, не Вини. Анчелотти назвал особенного игрока, которого тренировал
Испания
10 ноября 2024, 23:43 |
1231
0

Не КриРо, не Вини. Анчелотти назвал особенного игрока, которого тренировал

Тренер Реала выделил легенду Милана – Паоло Мальдини

10 ноября 2024, 23:43 |
1231
0
Не КриРо, не Вини. Анчелотти назвал особенного игрока, которого тренировал
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти и Паоло Мальдини

Главный тренер мадридского Реала Карло Анчелотти заявил, что наибольшее впечатление на него среди игроков, с которыми он работал, произвел легендарный экс-защитник Милана Паоло Мальдини.

«Для меня он был особым игроком. Он был моим партнером по команде, когда я играл, и был капитаном, когда я тренировал. Он мне очень помог в Милане. У нас действительно были крепкие, фантастические отношения.

Также я бы назвал Ибрагимовича с его сильным характером и большой личностью. Как правило, с топовыми игроками легче иметь дело. У них может быть большое эго, но это может быть их мотивацией.

Иметь большое эго – не проблема, если ты показываешь его на поле и ведешь себя соответственно. Тогда партнеры по команде будут следить за лидером и помогать ему», – сказал итальянец.

Анчелотти возглавлял Милан в период с 2001 по 2009 год. С командой он дважды выигрывал Лигу чемпионов. Анчелотти сейчас тренирует одного из лучших футболистов современности – Винисиуса Жуниора, а также в свое время работал с легендарным Криштиану Роналду.

Ранее Анчелотти рассказал, почему Валерий Лобановский лучше него.

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Паоло Мальдини Златан Ибрагимович Карло Анчелотти Криштиану Роналду Винисиус Жуниор Реал Мадрид Милан
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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